  4. Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго

Президент «Ференцвароша» рассказал, почему тренер ушел в 2021 году

УАФ. Сергей Ребров

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов назвал причины ухода главного тренера Сергея Реброва в 2021 году.

«Эго Сергея Реброва соперничало с брендом клуба. Мы говорили: никто не стоит выше «Ференцвароша». Сергей совершил ошибку, хотя хотелось бы работать с ним еще много лет», – отметил президент «Ференцвароша».

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины Сергей Ребров может летом покинуть команду, ведь у него заканчивается контракт. Тренер сообщил, что не против поработать в сборной Венгрии.

Vit18
через нафтопровід Дружбв
BekXan
Та ні поганці  ви зажралися десятками років в жопі були а тут дали заробити і ви гниль зажралися
Gargantua
у него было выгодное предложение, и он сам начал провоцировать конфликты с руководством клуба. 
