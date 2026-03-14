Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов назвал причины ухода главного тренера Сергея Реброва в 2021 году.

«Эго Сергея Реброва соперничало с брендом клуба. Мы говорили: никто не стоит выше «Ференцвароша». Сергей совершил ошибку, хотя хотелось бы работать с ним еще много лет», – отметил президент «Ференцвароша».

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины Сергей Ребров может летом покинуть команду, ведь у него заканчивается контракт. Тренер сообщил, что не против поработать в сборной Венгрии.