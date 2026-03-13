ФОТО. Тренер женской сборной писал игрокам интимные сообщения
Дан Сантос вляпался в огромный скандал
В женской сборной Люксембурга по футболу разгорелся громкий скандал, который завершился немедленным увольнением главного тренера команды Дана Сантоса.
По информации нескольких источников, наставник был отстранен от работы с немедленным эффектом после появления обвинений в том, что он отправлял непристойные сообщения некоторым футболисткам национальной команды.
Сообщается, что в футбольные органы поступило несколько жалоб от игроков, которые утверждают, что тренер отправлял им недопустимые сообщения в личных чатах.
После этого Федерация футбола Люксембурга провела внутреннюю проверку и приняла решение немедленно прекратить сотрудничество с Сантосом.
Пока детали дела не разглашаются, однако инцидент уже вызвал широкий резонанс в футбольном сообществе и социальных сетях.
Ожидается, что в ближайшее время федерация опубликует дополнительную информацию об обстоятельствах скандала.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Dan Santos, the head coach of the Luxembourg women’s national football team, has been dismissed with immediate effect after allegations surfaced that he sent inappropriate messages to certain players.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 13, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
