ФОТО. Тренер женской сборной писал игрокам интимные сообщения

В женской сборной Люксембурга по футболу разгорелся громкий скандал, который завершился немедленным увольнением главного тренера команды Дана Сантоса.

По информации нескольких источников, наставник был отстранен от работы с немедленным эффектом после появления обвинений в том, что он отправлял непристойные сообщения некоторым футболисткам национальной команды.

Сообщается, что в футбольные органы поступило несколько жалоб от игроков, которые утверждают, что тренер отправлял им недопустимые сообщения в личных чатах.

После этого Федерация футбола Люксембурга провела внутреннюю проверку и приняла решение немедленно прекратить сотрудничество с Сантосом.

Пока детали дела не разглашаются, однако инцидент уже вызвал широкий резонанс в футбольном сообществе и социальных сетях.

Ожидается, что в ближайшее время федерация опубликует дополнительную информацию об обстоятельствах скандала.