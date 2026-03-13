Какое-то проклятие. Украина потеряла важного игрока перед матчем со шведами
Арсений Батагов не поможет сине-желтым
Украинский защитник турецкого Трабзонспора Арсений Батагов из-за травмы пропустит от 15 до 20 дней, сообщает Gazete61.
У 24-летнего игрока обнаружили частичное повреждение связок в задней части правого колена и распространен отек кости в задней части большеберцовой кости.
Таким образом, Батагов не сможет помочь сборной Украины в матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с национальной командой Швеции. Эта встреча состоится уже через 13 дней – в четверг, 26 марта.
Ранее также сообщалось, что встречу со шведами пропустит и капитан сине-желтых – Николай Матвиенко.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
Футболист рискует пропустить мундиаль