Какое-то проклятие. Украина потеряла важного игрока перед матчем со шведами

Украинский защитник турецкого Трабзонспора Арсений Батагов из-за травмы пропустит от 15 до 20 дней, сообщает Gazete61.

У 24-летнего игрока обнаружили частичное повреждение связок в задней части правого колена и распространен отек кости в задней части большеберцовой кости.

Таким образом, Батагов не сможет помочь сборной Украины в матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с национальной командой Швеции. Эта встреча состоится уже через 13 дней – в четверг, 26 марта.

Ранее также сообщалось, что встречу со шведами пропустит и капитан сине-желтых – Николай Матвиенко.