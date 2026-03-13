Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Какое-то проклятие. Украина потеряла важного игрока перед матчем со шведами
Какое-то проклятие. Украина потеряла важного игрока перед матчем со шведами

Арсений Батагов не поможет сине-желтым

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинский защитник турецкого Трабзонспора Арсений Батагов из-за травмы пропустит от 15 до 20 дней, сообщает Gazete61.

У 24-летнего игрока обнаружили частичное повреждение связок в задней части правого колена и распространен отек кости в задней части большеберцовой кости.

Таким образом, Батагов не сможет помочь сборной Украины в матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с национальной командой Швеции. Эта встреча состоится уже через 13 дней – в четверг, 26 марта.

Ранее также сообщалось, что встречу со шведами пропустит и капитан сине-желтых – Николай Матвиенко.

Трегубов Дмитро
А може дійсно "хтось" це робить... Була така історія, начебто насправді, - у Нільса Бора над дверима висіла підкова "на щастя". Коли його запитали, чи вірить він в дію цього, Бор відповів - "Звісно ж ні. Але говорять - це допомагає й тим, хто не вірить"
