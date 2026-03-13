  4. Лишь шесть игроков выиграли больше матчей на харде за 200 игр, чем Алькарас
13 марта 2026, 22:01 | Обновлено 13 марта 2026, 22:06
Лишь шесть игроков выиграли больше матчей на харде за 200 игр, чем Алькарас

Победа над Норри в четвертьфинале Индиан-Уэллс стала для Карлоса 158-й на харде

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас выиграл четвертьфинальный поединок у британца Кэмерона Норри (ATP 29) на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Алькарас провел 200-й матч на хардовых кортах и одержал 158-ю победу в карьере на этом покрытии.

Лишь шесть теннисистов выиграли больше матчей на харде за 200 игр.

Лидирами списка являются шесть легенд тенниса и обладатели трофеев Grand Slam:

  1. Джимми Коннорс (США) – 180 побед
  2. Джон Макинрой (США) – 175 побед
  3. Иван Лендл (США) – 172 победы
  4. Борис Беккер (Германия) – 161 победа
  5. Матс Виландер (Швеция) – 160 побед
  6. Стефан Эдберг (Швеция) – 159 побед
  7. Карлос Алькарас (Испания) – 158 побед
  8. Пит Сампрас (США)- 155 побед
  9. Новак Джокович (Сербия) – 153 победы
  10. Андре Агасси (США) – 152 победы
  11. Рафаэль Надаль (Испания) – 150 побед
  12. Роджер Федерер (Швейцария) – 145 побед

На данном этапе карьеры испанец занимает первое место среди действующих теннисистов по этому показателю:

  1. Карлос Алькарас (Испания) – 158 побед
  2. Янник Синнер (Италия) – 154 победы
  3. Новак Джокович (Сербия) – 153 победы
  4. Даниил Медведев – 142 победы
  5. Кеи Нисикори (Япония) – 133 победы
  6. Стефанос Циципас (Греция) – 131 победа
  7. Марин Чилич (Хорватия) – 130 побед
  8. Александр Зверев (Германия) – 129 побед
  9. Алекс де Минаур (Австралия) – 126 побед
  10. Гаэль Монфис (Франция) – 126 побед
  11. Андрей Рублев – 126 побед

