Лишь шесть игроков выиграли больше матчей на харде за 200 игр, чем Алькарас
Победа над Норри в четвертьфинале Индиан-Уэллс стала для Карлоса 158-й на харде
Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас выиграл четвертьфинальный поединок у британца Кэмерона Норри (ATP 29) на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Алькарас провел 200-й матч на хардовых кортах и одержал 158-ю победу в карьере на этом покрытии.
Лишь шесть теннисистов выиграли больше матчей на харде за 200 игр.
Лидирами списка являются шесть легенд тенниса и обладатели трофеев Grand Slam:
- Джимми Коннорс (США) – 180 побед
- Джон Макинрой (США) – 175 побед
- Иван Лендл (США) – 172 победы
- Борис Беккер (Германия) – 161 победа
- Матс Виландер (Швеция) – 160 побед
- Стефан Эдберг (Швеция) – 159 побед
- Карлос Алькарас (Испания) – 158 побед
- Пит Сампрас (США)- 155 побед
- Новак Джокович (Сербия) – 153 победы
- Андре Агасси (США) – 152 победы
- Рафаэль Надаль (Испания) – 150 побед
- Роджер Федерер (Швейцария) – 145 побед
На данном этапе карьеры испанец занимает первое место среди действующих теннисистов по этому показателю:
- Карлос Алькарас (Испания) – 158 побед
- Янник Синнер (Италия) – 154 победы
- Новак Джокович (Сербия) – 153 победы
- Даниил Медведев – 142 победы
- Кеи Нисикори (Япония) – 133 победы
- Стефанос Циципас (Греция) – 131 победа
- Марин Чилич (Хорватия) – 130 побед
- Александр Зверев (Германия) – 129 побед
- Алекс де Минаур (Австралия) – 126 побед
- Гаэль Монфис (Франция) – 126 побед
- Андрей Рублев – 126 побед
Big stat for #Alcaraz: it was his 200th HardCourt match & he won 158 of them.— Philippe A (@PhilBlack09) March 13, 2026
That's better at this stage than #Sinner (154) & all legends of the last 30yrs: #Sampras (155) #Djokovic (153) #Agassi #Nadal & #Federer!
In the early OpenEra, #Connors (180!) & #McEnroe did even better pic.twitter.com/9LNWAmwpos
