Лишь шесть игроков выиграли больше матчей на харде за 200 игр, чем Алькарас

Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас выиграл четвертьфинальный поединок у британца Кэмерона Норри (ATP 29) на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Алькарас провел 200-й матч на хардовых кортах и одержал 158-ю победу в карьере на этом покрытии.

Лишь шесть теннисистов выиграли больше матчей на харде за 200 игр.

Лидирами списка являются шесть легенд тенниса и обладатели трофеев Grand Slam:

На данном этапе карьеры испанец занимает первое место среди действующих теннисистов по этому показателю:

Big stat for #Alcaraz: it was his 200th HardCourt match & he won 158 of them.

That's better at this stage than #Sinner (154) & all legends of the last 30yrs: #Sampras (155) #Djokovic (153) #Agassi #Nadal & #Federer!

In the early OpenEra, #Connors (180!) & #McEnroe did even better