Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КОСТЮК: «По ходу игры с Оболонью мы поняли, что его нужно менять»
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 11:21
501
0

Игорь КОСТЮК: «По ходу игры с Оболонью мы поняли, что его нужно менять»

Наставник киевского «Динамо» прокомментировал травму Коробова и победу в матче Премьер-лиги

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк пообщался с журналистами после киевского дерби с «Оболонью», в котором его подопечные одержали волевую победу со счетом 2:1:

– Почему игра получилась такой нервной, особенно во втором тайме?

– В первую очередь, соперник начал немного агрессивнее играть за счет длинных передач. Мы перестали контролировать мяч, перестали открываться, неорганизованно играли – был сумбур. Это было причиной того, что игра стала нервной.

Однако мы успевали перестраиваться, не дали сопернику создать моменты у наших ворот, не допускали того, чтобы мы заходили низко, кроме после долгих аутов, которыми они забросали в штрафную. Но моментов у соперника не было. Мы играли очень организованно в обороне.

– Замена Коробова в перерыве была связана с игровыми моментами или со здоровьем?

– Макс повредил мышцу. Он доиграл первый тайм, но уже по ходу игры мы понимали, что будем его менять. Он не смог продолжить матч, – рассказал Костюк.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь Игорь Костюк Максим Коробов травма
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем