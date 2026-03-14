Игорь КОСТЮК: «По ходу игры с Оболонью мы поняли, что его нужно менять»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк пообщался с журналистами после киевского дерби с «Оболонью», в котором его подопечные одержали волевую победу со счетом 2:1:

– Почему игра получилась такой нервной, особенно во втором тайме?

– В первую очередь, соперник начал немного агрессивнее играть за счет длинных передач. Мы перестали контролировать мяч, перестали открываться, неорганизованно играли – был сумбур. Это было причиной того, что игра стала нервной.

Однако мы успевали перестраиваться, не дали сопернику создать моменты у наших ворот, не допускали того, чтобы мы заходили низко, кроме после долгих аутов, которыми они забросали в штрафную. Но моментов у соперника не было. Мы играли очень организованно в обороне.

– Замена Коробова в перерыве была связана с игровыми моментами или со здоровьем?

– Макс повредил мышцу. Он доиграл первый тайм, но уже по ходу игры мы понимали, что будем его менять. Он не смог продолжить матч, – рассказал Костюк.