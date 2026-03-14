Баранов и Шандрук выбрали стартовые составы на матч Кудровка – Верес

В матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 14 марта, сыграют «Кудровка» и ровенский «Верес».

Наставники команд – Василий Баранов и Олег Шандрук – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. «Кудровка» разместилась на 12-й позиции, имея в своем активе 20 пунктов.

В предыдущем туре подопечные Баранова на домашней арене сыграли вничью со львовскими «Карпатами» (1:1), а ровенский клуб на домашней арене потерпел поражение от черкасского ЛНЗ – 0:3.

Кудровка: Караващенко, Фарина, Сердюк, Мачелюк, Гусев, Думанюк, Нагнойный, Глущенко, Морозко, Овусу, Легостаев

Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук, Харатин, Бойко, Фабрисио, Гонсалвеш, Уэсли, Ндукве

