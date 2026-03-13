Кудровка – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 14 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Кудровка» и ровенский «Верес».

Команды сыграют на стадионе «Авангард», стартовый свисток главного арбитра Софии Причины прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

После 19-ти сыгранных туров «Верес» набрал 21 балл и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице. «Кудровка» занимает 12-е место, в активе команды Василия Баранова – 20 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

