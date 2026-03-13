  4. Свитолина рассказала, как ей удалось выбить вторую ракетку из Индиан-Уэллс
13 марта 2026, 20:58
Свитолина рассказала, как ей удалось выбить вторую ракетку из Индиан-Уэллс

Элина прокомментировала победу над Игой Свентек в четвертьфинале тысячника в США

Tennis Channel. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в студии Tennis Channel прокомментировала победу над Игой Свентек в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс:

– Ига – невероятно сильная соперница на любом покрытии, но особенно на этих медленных хардовых кортах. Что было самым сложным в игре против нее и как вы готовились именно к этому матчу?

– Да, сегодня это действительно была очень тяжелая битва. Мы боролись друг с другом и одновременно с жарой и солнцем – условия были непростыми. Но я очень довольна тем, что смогла сохранять спокойствие и хорошо начать матч, потому что Ига играет с очень высокой интенсивностью, и тебе нужно постараться как можно раньше найти свою игру. Я рада, что мне это удалось. Конечно, во втором сете она вернулась в матч, а в третьем была уже чистая борьба. Я очень довольна, что смогла сохранить хладнокровие и завершить третий сет на своей подаче.

– В третьем сете вам очень помогла подача – она работала отлично. У вас было 81% попадания первой подачи и вы выиграли 82% очков на ней. В начале третьего сета вы что-то изменили или это была просто другая настройка на подаче?

– Да, я старалась немного прибавить на подаче. Здесь довольно сложно играть только второй подачей, потому что корты цепкие и приходится немного подстраивать подачу. К тому же Ига очень агрессивно принимает вторую подачу. Поэтому я старалась максимально концентрироваться на своих геймах на подаче. Это сработало, и я очень рада, что смогла вернуться в игру после второго сета.

– Элина, у вас уже очень успешная карьера, вы умеете играть в разных стилях и делать на корте многое. Но кажется, что сейчас вы играете даже более агрессивно, стали более атакующей. При этом вы по-прежнему очень сильны в обороне. Было ли сложно выйти из привычной зоны комфорта и начать играть агрессивнее?

– Чемпионы не ждут, пока победа сама придет к ним – они идут за ней. Думаю, именно такой менталитет помогает выигрывать такие матчи, как сегодня. Конечно, иногда нужно просто опустить голову и бороться, но в целом мой настрой сейчас – играть активно и идти на свои удары. Мне кажется, в последние годы у меня это хорошо получается, и это принесло определенные результаты. Я рада, что это работает и стараюсь продолжать в том же духе, стремясь к большему.

– В ключевые моменты вы действовали просто великолепно. Еще один фактор вашего успеха – отличная физическая форма. Вы очень хорошо двигаетесь по корту и особенно сильны в концовках трехсетовых матчей. Вы выигрываете много матчей подряд. Что вы сейчас делаете в плане физической подготовки?

– Сезон очень длинный, и я играю много матчей и турниров. Поэтому нужно находить несколько дней, когда можно пойти в зал и поработать над взрывной силой. Для меня именно это работает лучше всего. Когда доходишь до поздних стадий турнира, важно поддерживать и даже наращивать эту взрывную мощь. Здесь также помогает опыт. Я довольна тем, как мы с командой продолжаем работать над некоторыми вещами даже во время турнира. Это приносит результат. Конечно, есть моменты, которые я еще хочу улучшить, и мы стараемся находить небольшие детали, которые помогут стать еще лучше. Это постоянный процесс.

– Теперь вы сыграете в полуфинале – еще один отличный результат в этом сезоне. Вы уже играли в финалах крупных турниров и были в полуфиналах на Grand Slam. На этой стадии турнира подготовка в психологическом плане отличается? Давление ощущается сильнее или вы стараетесь воспринимать это как обычный матч?

– Я стараюсь воспринимать это как обычный матч. Конечно, где-то в глубине души понимаешь, что это еще одна возможность выйти в финал, возможно, выиграть титул. Но важно продолжать делать ту же работу – придерживаться привычной рутины и работать на тренировках над тактическими моментами, которые нужно реализовать в следующем матче. Сейчас мы играем матчи практически каждый день, поэтому времени на работу не так много. Но даже на разминке стараемся немного что-то скорректировать. Мы уже не новички в теннисе, поэтому пытаемся находить маленькие возможности и использовать их.

– Сегодня уже успели пообщаться по видеосвязи с Гаэлем и малышкой?

– Да, они звонили мне сегодня утром. Они как раз завтракали… или ужинали, уже не помню. Я завтракала, а у них был ужин. Сейчас он полностью занят папиными обязанностями – играет со Скай в гольф, катается с ней на велосипеде. Он сказал, что у него сегодня был тяжелый день! Для меня – нет, а для него – да (улыбается). Он был очень рад, что она поспала два часа. Так что да, у папы дома сейчас непростая работа.

