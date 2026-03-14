Арбелоа рассказал Лунину, когда тот в следующий раз сыграет за Реал

В субботу, 14 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» примет «Эльче».

Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По информации COPE, испанский тренер Арбелоа проведет ротацию в этом матче. Тренер сообщил вратарю Андрею Лунину, что он проведет первый матч в чемпионате Испании в этом сезоне, а Тибо Куртуа получит отдых.

В этом сезоне Лунин провел два матча в Кубке Испании и один в Лиге чемпионов. Украинец пропустил восемь голов.