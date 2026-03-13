Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 21:20 |
1807
1

Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги

Оба может перейти в Англию

13 марта 2026, 21:20 |
1807
1 Comments
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
ФК Шахтер. Проспер Оба

Вингер «Шахтера» Проспер Оба попал в сферу интересов английских клубов. По информации инсайдера Экрема Конура, за 21-летним нигерийцем внимательно следят лидеры английского Чемпионшипа «Ковентри», а также «Мидлсбро» и «Саутгемптон», скауты которых неоднократно посещали матчи с участием футболиста.

Клубы отмечают скорость, физическую мощь и универсальность игрока, который может действовать на обоих флангах атаки или в роли атакующего полузащитника.

В этом сезоне Оба провел 20 матчей, в которых отличился 8 голами и 4 ассистами. Интерес к футболисту также проявляют клубы из Бельгии, Германии и Нидерландов.

Напомним, нигериец присоединился к «Шахтеру» в январе 2026 года из ЛНЗ и подписал контракт до 2030 года. Вероятная сумма будущего трансфера может составить 15-20 млн евро.

По теме:
Баварии интересен Месси из Саудовской Аравии
Источник: летом за игрока Динамо и сборной Украины будет настоящая война
Интерес из Германии. Шахтер установил ценник в 25 млн евро на своего игрока
Дмитрий Олийченко Источник: Sportsboom
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12 марта 2026, 22:52 2
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

ФОТО. Жена Забарного поразила фанатов в Париже: новый стильный выход
Футбол | 13 марта 2026, 18:50 0
ФОТО. Жена Забарного поразила фанатов в Париже: новый стильный выход
ФОТО. Жена Забарного поразила фанатов в Париже: новый стильный выход

Ангелина Забарная поделилась атмосферными кадрами из одного из самых известных музеев Парижа

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12.03.2026, 21:42
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 13.03.2026, 19:07
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Футбол | 13.03.2026, 07:04
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
ну до речі в Англії у нього були б непогані шанси заграти
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
13.03.2026, 09:30 2
Футбол
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем