Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги

Вингер «Шахтера» Проспер Оба попал в сферу интересов английских клубов. По информации инсайдера Экрема Конура, за 21-летним нигерийцем внимательно следят лидеры английского Чемпионшипа «Ковентри», а также «Мидлсбро» и «Саутгемптон», скауты которых неоднократно посещали матчи с участием футболиста.

Клубы отмечают скорость, физическую мощь и универсальность игрока, который может действовать на обоих флангах атаки или в роли атакующего полузащитника.

В этом сезоне Оба провел 20 матчей, в которых отличился 8 голами и 4 ассистами. Интерес к футболисту также проявляют клубы из Бельгии, Германии и Нидерландов.

Напомним, нигериец присоединился к «Шахтеру» в январе 2026 года из ЛНЗ и подписал контракт до 2030 года. Вероятная сумма будущего трансфера может составить 15-20 млн евро.