Украинский тренер в Польше: «Лех еще рано хоронить»

Украинский тренер Богдан Блавацкий, который в последние годы работает в польском футболе, поделился со Sport.ua впечатлениями о первом матче 1/8 финала Лиги конференций между «Лехом» и «Шахтером», в котором в Познани верх взяли «горняки» – 3:1.

«Считаю, что футболисты «Шахтера» четко выполнили тренерские установки, значительно чаще владели мячом и полностью контролировали ход событий на поле. «Горняки» действовали с запасом прочности, чувствовалось, что при необходимости они могут добавить.

Сказалось более высокое индивидуальное мастерство донетчан, лучшая организация игры. Гости четко играли на опережение, при подборах, поэтому «козыри» хозяев – длинные передачи за спины защитников, домашние заготовки при стандартных положениях – были неэффективны. Донетчане порадовали высоким процентом реализации голевых моментов, а защита «Леха» подтвердила, что не является надежной. Именно этим можно объяснить последние неудачи познанцев на внутренней арене.

К сожалению, «Шахтер» пропустил какой-то странный гол, однако преимущество в два мяча делает его фаворитом в ответном матче 19 марта. Хотя в Познани убеждены, что для «Леха» еще не все так печально, что в Кракове на следующей неделе можно будет взять реванш. Я так не думаю. «Шахтер» выше классом, до недооценки соперника дело не дойдет, и поэтому проблем с выходом в следующий раунд не возникнет».