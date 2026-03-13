Футболиста Ла Лиги обвинили в 7 изнасилованиях: сделано громкое заявление
Томасу Партею выдвинули новые обвинения в изнасиловании
Футболист «Вильярреала» Томас Партей не присутствовал на судебном слушании в Лондоне, где рассматривались два новых обвинения в изнасиловании.
Игрок находится в Витории на сборе команды перед матчем чемпионата против «Алавеса», поэтому его позицию в суде представила адвокат.
Юрист подтвердила, что Партей не признает вину по двум новым эпизодам. В общей сложности против игрока уже выдвинуто семь обвинений в изнасиловании и одно – в сексуальном насилии, и все они категорически отрицаются футболистом.
По данным следствия, новые обвинения связаны с четвертой заявительницей и предполагаемыми событиями 2020 года. Следующее судебное заседание назначено на апрель, тогда как основной процесс по ранее выдвинутым обвинениям должен состояться в ноябре 2026 года. Пока дело продолжается, Томас Партей остается в расположении «Вильярреала» и готовится к матчам команды.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Thomas Partey pleads not guilty to the two new rape charges.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 13, 2026
He did not attend the hearing in London, and declared through his lawyer.
