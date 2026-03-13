  Футболиста Ла Лиги обвинили в 7 изнасилованиях: сделано громкое заявление
13 марта 2026, 16:16
Футболиста Ла Лиги обвинили в 7 изнасилованиях: сделано громкое заявление

Томасу Партею выдвинули новые обвинения в изнасиловании

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Футболист «Вильярреала» Томас Партей не присутствовал на судебном слушании в Лондоне, где рассматривались два новых обвинения в изнасиловании.

Игрок находится в Витории на сборе команды перед матчем чемпионата против «Алавеса», поэтому его позицию в суде представила адвокат.

Юрист подтвердила, что Партей не признает вину по двум новым эпизодам. В общей сложности против игрока уже выдвинуто семь обвинений в изнасиловании и одно – в сексуальном насилии, и все они категорически отрицаются футболистом.

По данным следствия, новые обвинения связаны с четвертой заявительницей и предполагаемыми событиями 2020 года. Следующее судебное заседание назначено на апрель, тогда как основной процесс по ранее выдвинутым обвинениям должен состояться в ноябре 2026 года. Пока дело продолжается, Томас Партей остается в расположении «Вильярреала» и готовится к матчам команды.

Максим Лапченко Источник: Cadena Ser
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Украинский тренер в Польше: «Лех еще рано хоронить»
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Денис Брегін
ох вже та голодна африка.
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
