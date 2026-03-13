Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 16:04 | Обновлено 13 марта 2026, 16:05
Тимченко оценил очередную неудачу Полтавы

ФК Полтава

Наставник Полтавы Игорь Тимченко после поражения в матче УПЛ от Карпат 0:4 признал, что у команда практически нет шансов остаться в элитном дивизионе.

«Вторая провальная игра. В первом тайме все было неплохо, но пенальти не реализовали. Во втором тайме момент Сухоручко – не забили, а нам тут же второй организовали. Второй тайм провалили, заслуженная победа Карпат. Не должны были разваливаться после 0:2. Много вопросов после этих двух поражений кряду. Бывает, что играем неплохо, но кто-то один обязательно допустит ошибку и все».

«Мы не команда УПЛ по всем параметрам. Тяжело конкурировать с командами Премьер-лиги. Шансы остаться? Вера была бы, если бы были результаты, а результатов нет. Шансов с такими ошибками нет. Математически считать, то шансы есть. То, как играли сегодня, то какие тут шансы», – сказал Тимченко.

Полтава с 9 очками идет на последней позиции.

Полтава Игорь Тимченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Полтава - Карпаты
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Перець
А в Динамо виграли  думали попре,  а куй там
