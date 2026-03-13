Лига конференций13 марта 2026, 15:23 |
Шахтер в 60-й раз забил 3+ гола в матче еврокубка
Вспомним все поединки горняков в истории еврокубков, в которых они забивали 3 или больше голов
Донецкий «Шахтер» в 60-й раз в своей истории забил 3 и более голов в матче еврокубка.
Это произошло в первом матче 1/8 финала Лиги конференций, в котором «горняки» одолели польский «Лех» со счётом 3:1.
По этому поводу вспомним все матчи «Шахтера» в еврокубках с 3+ забитыми мячами.
Матчи «Шахтера» с 3+ голами в еврокубках (60):
- 2026: ЛК, «Лех» – «Шахтер» – 1:3
- 2025: ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3
- 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
- 2023: ЛЧ, Порту – Шахтер – 5:3
- 2023: ЛЧ, Антверпен – Шахтер – 2:3
- 2022: ЛЧ, РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4
- 2020: ЛЧ, Реал – Шахтер – 2:3
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Базель – 4:1
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Вольфсбург – 3:0
- 2020: ЛЕ, Бенфика – Шахтер – 3:3
- 2019: ЛЧ, Динамо Загреб – Шахтер – 3:3
- 2018: ЛЧ, Хоффенхайм – Шахтер – 2:3
- 2017: ЛЧ, Шахтер – Фейеноорд – 3:1
- 2016: ЛЕ, Брага – Шахтер – 2:4
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор – 4:0
- 2016: ЛЕ, Гент – Шахтер – 3:5
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Брага – 4:0
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Андерлехт – 3:1
- 2016: ЛЕ, Шальке – Шахтер – 0:3
- 2015: ЛЧ, Шахтер – Реал – 3:4
- 2015: ЛЧ, Шахтер – Мальме – 4:0
- 2015: ЛЧ, Шахтер – Фенербахче – 3:0
- 2014: ЛЧ, Шахтер – БАТЭ – 5:0
- 2014: ЛЧ, БАТЕ – Шахтер – 0:7
- 2013: ЛЧ, Шахтер – Реал Сосьедад – 4:0
- 2012: ЛЧ, Норшелланд – Шахтер – 2:5
- 2011: ЛЧ, Шахтер – Рома – 3:0
- 2011: ЛЧ, «Рома» – «Шахтер» – 2:3
- 2010: ЛЧ, «Партизан» – «Шахтер» – 0:3
- 2010: ЛЧ, «Брага» – «Шахтер» – 0:3
- 2009: ЛЕ, «Шахтер» – «Тулуза» – 4:0
- 2009: ЛЕ, «Шахтер» – «Партизан» – 4:1
- 2009: ЛЕ, «Брюгге» – «Шахтер» – 1:4
- 2009: ЛЕ, «Сивасспор» – «Шахтер» – 0:3
- 2008: ЛЧ, «Барселона» – «Шахтер» – 2:3
- 2008: ЛЧ, «Шахтер» – «Базель» – 5:0
- 2008: ЛЧ, «Динамо» (Загреб) – «Шахтер» – 1:3
- 2007: ЛЧ, «Шахтер» – «Зальцбург» – 3:1
- 2006: ЛЧ, «Легия» – «Шахтер» – 2:3
- 2005: Кубок УЕФА, «Шахтер» – «Дебрецен» – 4:1
- 2004: ЛЧ, «Шахтер» – «Селтик» – 3:0
- 2004: ЛЧ, «Шахтер» – «Брюгге» – 4:1
- 2004: ЛЧ, «Пюник» – «Шахтер» – 1:3
- 2001: ЛЧ, Шахтер – Лугано – 3:0
- 2000: ЛЧ, Шахтер – Арсенал – 3:0
- 2000: ЛЧ, Левадия – Шахтер – 1:5
- 2000: ЛЧ, Шахтер – Левадия – 4:1
- 1999: Кубок, «Шахтер» – «Силекс» – 3:1
- 1998: Кубок, «Шахтер» – «Цюрих» – 3:2
- 1998: Кубок, «Биркиркара» – «Шахтер» – 0:4
- 1997: Кубок, «Боавишта» – «Шахтер» – 2:3
- 1997: Кубок, «Шахтер» – «Зимбру» – 3:0
- 1995: Кубок, «Шахтер» – «Линфилд» – 4:1
- 1983: Кубок, «Шахтер» – «Нюкебинг» – 4:2
- 1983: КВК, Нюкебинг – Шахтер – 1:5
- 1976: КУ, Гонвед – Шахтер – 2:3
- 1976: КУ, Шахтер – Гонвед – 3:0
- 1976: КУ, Шахтер – Динамо Берлин – 3:0
