Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Куртуа круче Касильяса?
Наставника Реала Альваро Арбелоа перед матчем чемпионата Испании против Эльче спросили, кого он считает лучшим вратарем в истории мадридской команды.
Считается, что таковым является легенда клуба Икер Касильяс, но у Арбелоа другие мнение.
«Я играл с теми, кого можно назвать одними из лучших вратарей мира. Икер Касильяс? Скажу, что я раньше не видел того, что показывает Тибо Куртуа».
«Я уверен – мы видим игру лучшего вратаря в истории клуба», – сказал Арбелоа.
