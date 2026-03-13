Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»

Наставника Реала Альваро Арбелоа перед матчем чемпионата Испании против Эльче спросили, кого он считает лучшим вратарем в истории мадридской команды.

Считается, что таковым является легенда клуба Икер Касильяс, но у Арбелоа другие мнение.

«Я играл с теми, кого можно назвать одними из лучших вратарей мира. Икер Касильяс? Скажу, что я раньше не видел того, что показывает Тибо Куртуа».

«Я уверен – мы видим игру лучшего вратаря в истории клуба», – сказал Арбелоа.