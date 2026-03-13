Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Испания
13 марта 2026, 14:17 | Обновлено 13 марта 2026, 14:35
634
0

Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»

Куртуа круче Касильяса?

13 марта 2026, 14:17 | Обновлено 13 марта 2026, 14:35
634
0
Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Наставника Реала Альваро Арбелоа перед матчем чемпионата Испании против Эльче спросили, кого он считает лучшим вратарем в истории мадридской команды.

Считается, что таковым является легенда клуба Икер Касильяс, но у Арбелоа другие мнение.

«Я играл с теми, кого можно назвать одними из лучших вратарей мира. Икер Касильяс? Скажу, что я раньше не видел того, что показывает Тибо Куртуа».

«Я уверен – мы видим игру лучшего вратаря в истории клуба», – сказал Арбелоа.

По теме:
Холанд выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из Ман Сити
Гвардиола догнал Клоппа по количеству поражений от Реала в Лиге чемпионов
«Самый недооцененный футболист на планете»: Трент – об игроке Реала
Тибо Куртуа Икер Касильяс Альваро Арбелоа Реал Мадрид Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Футбол | 13 марта 2026, 07:04 4
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги

Киевляне повысят футболисту зарплату и заключат новый контракт

Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12 марта 2026, 22:52 2
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

Нужно много денег. Известно, почему Карпаты не меняют тренера
Футбол | 13.03.2026, 13:31
Нужно много денег. Известно, почему Карпаты не меняют тренера
Нужно много денег. Известно, почему Карпаты не меняют тренера
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2026, 03:42
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
ВИДЕО. 18-летний вратарь Карпат отбил три из четырех пенальти в УПЛ
Футбол | 13.03.2026, 13:43
ВИДЕО. 18-летний вратарь Карпат отбил три из четырех пенальти в УПЛ
ВИДЕО. 18-летний вратарь Карпат отбил три из четырех пенальти в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда не будет существовать без лидеров»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда не будет существовать без лидеров»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 16
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 109
Футбол
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 35
Теннис
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем