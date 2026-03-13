Шахтер 5-й раз подряд победил на выезде в еврокубке
Горняки продлили гостевую победную серию до 5 матчей, а беспроигрышную – до 8
«Шахтер», взяв на выезде верх над «Лехом» (3:1), отпраздновал 5-ю кряду викторию на чужих полях в еврокубках (мячи 12-5). Тем самым горняки повторили свой же рекордный для украинских клубов результат 9-летней давности. Последний раз оранжево-черные не выигрывали у хозяев 7 августа 2025 года, когда в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы разошлись по нулям с «Панатинаикосом».
К слову, еще один свой украинский рекорд «Шахтер» обновил, продлив гостевую беспроигрышную серию до 8 матчей (6 побед и 2 ничьи).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные гостевые победные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
(Мячи)
|
Клуб
|
Период
|
Тренер
|
5
|
(13-6)
|
Шахтер
|
18.08.2016 - 16.02.2017
|
Паулу ФОНСЕКА
|
5*
|
(12-5)
|
Шахтер
|
28.08.2025 - 12.03.2026
|
Арда ТУРАН
|
4
|
(15-3)
|
Динамо
|
30.07.1997 - 15.11.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
3
|
(10-2)
|
Металлист
|
25.08.2011 - 20.10.2011
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
3
|
(9-1)
|
Шахтер
|
20.08.2009 - 05.11.2009
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
3
|
(10-3)
|
Динамо
|
21.10.2010 - 17.02.2011
|
Олег ЛУЖНЫЙ (2), Юрий СЕМИН (1)
|
3
|
(7-2)
|
Ворскла
|
14.07.2011 - 25.08.2011
|
Николай ПАВЛОВ
|
3
|
(6-1)
|
Днепр
|
22.08.2013 - 24.10.2013
|
Хуанде РАМОС
|
3
|
(6-1)
|
Шахтер
|
25.02.2016 - 07.04.2016
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
3
|
(5-0)
|
Шахтер
|
29.09.2005 - 01.12.2005
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
3
|
(5-2)
|
Динамо
|
02.10.1974 - 05.03.1975
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
3
|
(3-0)
|
Металлист
|
27.11.2008 - 18.02.2009
|
Мирон МАРКЕВИЧ
* серия не закончена.
