Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер 5-й раз подряд победил на выезде в еврокубке
Лига конференций
13 марта 2026, 12:04 | Обновлено 13 марта 2026, 12:09
144
0

Шахтер 5-й раз подряд победил на выезде в еврокубке

Горняки продлили гостевую победную серию до 5 матчей, а беспроигрышную – до 8

13 марта 2026, 12:04 | Обновлено 13 марта 2026, 12:09
144
0
Шахтер 5-й раз подряд победил на выезде в еврокубке
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер», взяв на выезде верх над «Лехом» (3:1), отпраздновал 5-ю кряду викторию на чужих полях в еврокубках (мячи 12-5). Тем самым горняки повторили свой же рекордный для украинских клубов результат 9-летней давности. Последний раз оранжево-черные не выигрывали у хозяев 7 августа 2025 года, когда в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы разошлись по нулям с «Панатинаикосом».

К слову, еще один свой украинский рекорд «Шахтер» обновил, продлив гостевую беспроигрышную серию до 8 матчей (6 побед и 2 ничьи).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные гостевые победные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

(Мячи)

Клуб

Период

Тренер

5

(13-6)

Шахтер

18.08.2016 - 16.02.2017

Паулу ФОНСЕКА

5*

(12-5)

Шахтер

28.08.2025 - 12.03.2026

Арда ТУРАН

4

(15-3)

Динамо

30.07.1997 - 15.11.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

3

(10-2)

Металлист

25.08.2011 - 20.10.2011

Мирон МАРКЕВИЧ

3

(9-1)

Шахтер

20.08.2009 - 05.11.2009

Мирча ЛУЧЕСКУ

3

(10-3)

Динамо

21.10.2010 - 17.02.2011

Олег ЛУЖНЫЙ (2), Юрий СЕМИН (1)

3

(7-2)

Ворскла

14.07.2011 - 25.08.2011

Николай ПАВЛОВ

3

(6-1)

Днепр

22.08.2013 - 24.10.2013

Хуанде РАМОС

3

(6-1)

Шахтер

25.02.2016 - 07.04.2016

Мирча ЛУЧЕСКУ

3

(5-0)

Шахтер

29.09.2005 - 01.12.2005

Мирча ЛУЧЕСКУ

3

(5-2)

Динамо

02.10.1974 - 05.03.1975

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

3

(3-0)

Металлист

27.11.2008 - 18.02.2009

Мирон МАРКЕВИЧ

* серия не закончена.

По теме:
Арда ТУРАН: «Он может выйти на топ-уровень. Огромный талант»
Известно, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы над Лехом в ЛК
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
цифры и факты Шахтер Донецк Лига конференций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча ПСЖ – Челси
Футбол | 13 марта 2026, 10:27 1
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча ПСЖ – Челси
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча ПСЖ – Челси

Педру Нету грозит дисквалификация из-за неспортивного поведения в матче Лиги чемпионов

ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Футбол | 12 марта 2026, 15:05 49
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо

Риццоли разобрал спорные моменты

Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Футбол | 13.03.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12.03.2026, 21:42
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13.03.2026, 09:30
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 16
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 4
Теннис
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 8
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда не будет существовать без лидеров»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда не будет существовать без лидеров»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем