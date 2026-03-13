Шахтер 5-й раз подряд победил на выезде в еврокубке

«Шахтер», взяв на выезде верх над «Лехом» (3:1), отпраздновал 5-ю кряду викторию на чужих полях в еврокубках (мячи 12-5). Тем самым горняки повторили свой же рекордный для украинских клубов результат 9-летней давности. Последний раз оранжево-черные не выигрывали у хозяев 7 августа 2025 года, когда в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы разошлись по нулям с «Панатинаикосом».

К слову, еще один свой украинский рекорд «Шахтер» обновил, продлив гостевую беспроигрышную серию до 8 матчей (6 побед и 2 ничьи).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные гостевые победные серии украинских клубов в еврокубках

Серия (Мячи) Клуб Период Тренер 5 (13-6) Шахтер 18.08.2016 - 16.02.2017 Паулу ФОНСЕКА 5* (12-5) Шахтер 28.08.2025 - 12.03.2026 Арда ТУРАН 4 (15-3) Динамо 30.07.1997 - 15.11.1997 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 3 (10-2) Металлист 25.08.2011 - 20.10.2011 Мирон МАРКЕВИЧ 3 (9-1) Шахтер 20.08.2009 - 05.11.2009 Мирча ЛУЧЕСКУ 3 (10-3) Динамо 21.10.2010 - 17.02.2011 Олег ЛУЖНЫЙ (2), Юрий СЕМИН (1) 3 (7-2) Ворскла 14.07.2011 - 25.08.2011 Николай ПАВЛОВ 3 (6-1) Днепр 22.08.2013 - 24.10.2013 Хуанде РАМОС 3 (6-1) Шахтер 25.02.2016 - 07.04.2016 Мирча ЛУЧЕСКУ 3 (5-0) Шахтер 29.09.2005 - 01.12.2005 Мирча ЛУЧЕСКУ 3 (5-2) Динамо 02.10.1974 - 05.03.1975 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 3 (3-0) Металлист 27.11.2008 - 18.02.2009 Мирон МАРКЕВИЧ

* серия не закончена.