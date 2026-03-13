Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Динамо Киев
13.03.2026 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Динамо Киев – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 20-го тура УПЛ состоится 13 марта в 18:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 13 марта, в 18:00 состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и киевская «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.27 для Динамо и 12.40 для Оболони. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Оболонь Киев Динамо - Оболонь
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
