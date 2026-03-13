В пятницу, 13 марта, в 18:00 состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и киевская «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Динамо Киев – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

