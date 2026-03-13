Динамо Киев – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 20-го тура УПЛ состоится 13 марта в 18:00 по киевскому времени
В пятницу, 13 марта, в 18:00 состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и киевская «Оболонь».
Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
