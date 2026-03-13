Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
13 марта 2026, 11:56 | Обновлено 13 марта 2026, 12:01
Шахтер, обыграв Лех в Лиге конференций, оформил победный юбилей

Украинские клубы отпраздновали 10-ю гостевую викторию в Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Победа «Шахтера» над «Лехом» (3:1) стала 10-й для украинских клубов на чужих полях в Лиге конференций. 5 викторий отпраздновал в гостях в этом турнире «Шахтер», по 2 – «Днепр-1» и «Заря», 1 – «Полесье». 6 раз украинцы выигрывали у хозяев с преимуществом в один мяч, 3 – в два и 1 – в три.

К слову, личные юбилеи отметили авторы всех трех голов в ворота «Леха». Марлон Гомес забил 10-й мяч за «Шахтер» (ЧУ– 8, ЕК – 2), Изаки – 5-й (ЧУ – 3, ЕК – 2). А Невертон провел 70-й матч в рядах горняков, в том числе 20-й в еврокубках (ЛЧ – 8, ЛЕ – 7, ЛК – 5).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 гостевых побед украинских клубов в Лиге конференций

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

16.09.2021

ГТ

Заря

ЦСКА Сф

1:0

2.

15.09.2022

ГТ

Днепр-1

Аполлон

3:1

3.

13.10.2022

ГТ

Днепр-1

Вадуц

2:1

4.

05.10.2023

ГТ

Заря

Брейдаблик

1:0

5.

31.07.2025

КР2

Полесье

Санта Колома

4:1

6.

28.08.2025

КР4

Шахтер

Серветт

2:1

7.

02.10.2025

ОТ

Шахтер

Абердин

3:2

8.

27.11.2025

ОТ

Шахтер

Шемрок Роверс

2:1

9.

11.12.2025

ОТ

Шахтер

Хамрун Спартанс

2:0

10

12.03.2026

1/8

Шахтер

Лех

3:1

ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;

Лига конференций Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
