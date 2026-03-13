Шахтер, обыграв Лех в Лиге конференций, оформил победный юбилей

Победа «Шахтера» над «Лехом» (3:1) стала 10-й для украинских клубов на чужих полях в Лиге конференций. 5 викторий отпраздновал в гостях в этом турнире «Шахтер», по 2 – «Днепр-1» и «Заря», 1 – «Полесье». 6 раз украинцы выигрывали у хозяев с преимуществом в один мяч, 3 – в два и 1 – в три.

К слову, личные юбилеи отметили авторы всех трех голов в ворота «Леха». Марлон Гомес забил 10-й мяч за «Шахтер» (ЧУ– 8, ЕК – 2), Изаки – 5-й (ЧУ – 3, ЕК – 2). А Невертон провел 70-й матч в рядах горняков, в том числе 20-й в еврокубках (ЛЧ – 8, ЛЕ – 7, ЛК – 5).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 гостевых побед украинских клубов в Лиге конференций

Дата Стадия Клуб Соперник Счет 1. 16.09.2021 ГТ Заря ЦСКА Сф 1:0 2. 15.09.2022 ГТ Днепр-1 Аполлон 3:1 3. 13.10.2022 ГТ Днепр-1 Вадуц 2:1 4. 05.10.2023 ГТ Заря Брейдаблик 1:0 5. 31.07.2025 КР2 Полесье Санта Колома 4:1 6. 28.08.2025 КР4 Шахтер Серветт 2:1 7. 02.10.2025 ОТ Шахтер Абердин 3:2 8. 27.11.2025 ОТ Шахтер Шемрок Роверс 2:1 9. 11.12.2025 ОТ Шахтер Хамрун Спартанс 2:0 10 12.03.2026 1/8 Шахтер Лех 3:1

ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;