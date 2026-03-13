Шахтер, обыграв Лех в Лиге конференций, оформил победный юбилей
Украинские клубы отпраздновали 10-ю гостевую викторию в Лиге конференций
Победа «Шахтера» над «Лехом» (3:1) стала 10-й для украинских клубов на чужих полях в Лиге конференций. 5 викторий отпраздновал в гостях в этом турнире «Шахтер», по 2 – «Днепр-1» и «Заря», 1 – «Полесье». 6 раз украинцы выигрывали у хозяев с преимуществом в один мяч, 3 – в два и 1 – в три.
К слову, личные юбилеи отметили авторы всех трех голов в ворота «Леха». Марлон Гомес забил 10-й мяч за «Шахтер» (ЧУ– 8, ЕК – 2), Изаки – 5-й (ЧУ – 3, ЕК – 2). А Невертон провел 70-й матч в рядах горняков, в том числе 20-й в еврокубках (ЛЧ – 8, ЛЕ – 7, ЛК – 5).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 гостевых побед украинских клубов в Лиге конференций
|
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
16.09.2021
|
ГТ
|
Заря
|
ЦСКА Сф
|
1:0
|
2.
|
15.09.2022
|
ГТ
|
Днепр-1
|
Аполлон
|
3:1
|
3.
|
13.10.2022
|
ГТ
|
Днепр-1
|
Вадуц
|
2:1
|
4.
|
05.10.2023
|
ГТ
|
Заря
|
Брейдаблик
|
1:0
|
5.
|
31.07.2025
|
КР2
|
Полесье
|
Санта Колома
|
4:1
|
6.
|
28.08.2025
|
КР4
|
Шахтер
|
Серветт
|
2:1
|
7.
|
02.10.2025
|
ОТ
|
Шахтер
|
Абердин
|
3:2
|
8.
|
27.11.2025
|
ОТ
|
Шахтер
|
Шемрок Роверс
|
2:1
|
9.
|
11.12.2025
|
ОТ
|
Шахтер
|
Хамрун Спартанс
|
2:0
|
10
|
12.03.2026
|
1/8
|
Шахтер
|
Лех
|
3:1
ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;
