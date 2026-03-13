Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Матвийченко и Фернандес выбрали стартовые составы на матч Полтава – Карпаты

Поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 13 марта в 13:00 по киевскому времени

Матвийченко и Фернандес выбрали стартовые составы на матч Полтава – Карпаты
Коллаж Sport.ua. Полтава – Карпаты

В матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 13 марта, сыграют «Полтава» и львовские «Карпаты».

Наставники команд – Павел Матвийченко и Фран Фернандес – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

После 19-ти сыгранных туров «Полтава» набрала девять баллов и разместилась на 16-й позиции в турнирной таблице. «Карпаты» занимают 11-е место, в активе «львов» – 20 пунктов.

Полтава: Воскянян, Ухань, Веремиенко, Мисюра, Савенков, Плахтырь, Кононов, Дорошенко, Одарюк, Сухоручко, Вивдич

Карпаты: Домчак, Холод, Бабогло, Мирошниченко, Лях, Эдсон, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Чебер, Фаал

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Полтава – Карпаты:

