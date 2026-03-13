Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд обратился к Ярмолюку после матча Кубка Англии с Вест Хэмом
Англия
13 марта 2026, 12:12 | Обновлено 13 марта 2026, 12:20
977
1

Брентфорд обратился к Ярмолюку после матча Кубка Англии с Вест Хэмом

Полузащитник сборной Украины провел 100-й матч в футболке английского клуба

13 марта 2026, 12:12 | Обновлено 13 марта 2026, 12:20
977
1 Comments
Брентфорд обратился к Ярмолюку после матча Кубка Англии с Вест Хэмом
Instagram. Егор Ярмолюк

Пресс-служба английского «Брентфорда» поздравила полузащитника сборной Украины Егора Ярмолюка, который провел 100-й матч в футболке «пчел».

Это достижение покорилось 22-летнему футболисту в игре 1/8 финала Кубка Англии, в котором команда украинца потерпела поражение от «Вест Хэма» 2:2, 3:5 в серии пенальти.

«Добро пожаловать в клуб 100», – обратился к Егору английский клуб и опубликовал соответствующее фото в социальных сетях.

Статистика Ярмолюка в составе Брентфорда по турнирах:

  • Премьер-лига – 87 матчей
  • Кубок английской лиги – 8 матчей
  • Кубок Англии – 5 матчей

Украинский полузащитник стал 72-м футболистом в истории клуба, которому покорилась эта отметка (лидером является бывший ирландский защитник Кевин О'Коннор, в активе которого 481 игра).

По теме:
Рекорд Эмери: как тренер Астон Виллы переписал клубную историю
Уволят ли Слота? В Ливерпуле приняли неожиданное решение
Футболист АПЛ расстался со звездой футбола и уже нашел новую девушку
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Егор Ярмолюк Кубок Англии по футболу Вест Хэм
Николай Тытюк Источник: ФК Брентфорд
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб
Футбол | 13 марта 2026, 07:32 3
Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб
Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб

Диалло перешел в «Рух»

В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Футбол | 13 марта 2026, 08:12 5
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира

Шанс получат Ирак или ОАЭ

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12.03.2026, 21:42
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Футбол | 12.03.2026, 15:05
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Клуб Украинской Премьер-лиги внес в заявку на сезон почти 60 футболистов
Футбол | 13.03.2026, 10:57
Клуб Украинской Премьер-лиги внес в заявку на сезон почти 60 футболистов
Клуб Украинской Премьер-лиги внес в заявку на сезон почти 60 футболистов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
То це був матч АПЛ чи матч Кубку?) Чи для вас це +/- те саме?)
Ответить
0
Популярные новости
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 3
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда не будет существовать без лидеров»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда не будет существовать без лидеров»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем