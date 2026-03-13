Брентфорд обратился к Ярмолюку после матча Кубка Англии с Вест Хэмом

Пресс-служба английского «Брентфорда» поздравила полузащитника сборной Украины Егора Ярмолюка, который провел 100-й матч в футболке «пчел».

Это достижение покорилось 22-летнему футболисту в игре 1/8 финала Кубка Англии, в котором команда украинца потерпела поражение от «Вест Хэма» 2:2, 3:5 в серии пенальти.

«Добро пожаловать в клуб 100», – обратился к Егору английский клуб и опубликовал соответствующее фото в социальных сетях.

Статистика Ярмолюка в составе Брентфорда по турнирах:

Премьер-лига – 87 матчей

Кубок английской лиги – 8 матчей

Кубок Англии – 5 матчей

Украинский полузащитник стал 72-м футболистом в истории клуба, которому покорилась эта отметка (лидером является бывший ирландский защитник Кевин О'Коннор, в активе которого 481 игра).