Брентфорд обратился к Ярмолюку после матча Кубка Англии с Вест Хэмом
Полузащитник сборной Украины провел 100-й матч в футболке английского клуба
Пресс-служба английского «Брентфорда» поздравила полузащитника сборной Украины Егора Ярмолюка, который провел 100-й матч в футболке «пчел».
Это достижение покорилось 22-летнему футболисту в игре 1/8 финала Кубка Англии, в котором команда украинца потерпела поражение от «Вест Хэма» 2:2, 3:5 в серии пенальти.
«Добро пожаловать в клуб 100», – обратился к Егору английский клуб и опубликовал соответствующее фото в социальных сетях.
Статистика Ярмолюка в составе Брентфорда по турнирах:
- Премьер-лига – 87 матчей
- Кубок английской лиги – 8 матчей
- Кубок Англии – 5 матчей
Украинский полузащитник стал 72-м футболистом в истории клуба, которому покорилась эта отметка (лидером является бывший ирландский защитник Кевин О'Коннор, в активе которого 481 игра).
