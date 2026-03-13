В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Полтава» и львовские «Карпаты».

Команды сыграют на стадионе «Украина», стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 19-ти сыгранных туров «Карпаты» набрал 20 баллов и разместились на 11-й позиции в турнирной таблице. «Полтава» занимает 16-е место, в активе команды Тимченко – девять пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Полтава – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 9,38 для «Полтавы» и 1,30 для «Карпат».