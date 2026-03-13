Полтава – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 13 марта в 13:00 по киевскому времени
В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Полтава» и львовские «Карпаты».
Команды сыграют на стадионе «Украина», стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После 19-ти сыгранных туров «Карпаты» набрал 20 баллов и разместились на 11-й позиции в турнирной таблице. «Полтава» занимает 16-е место, в активе команды Тимченко – девять пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Полтава – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 9,38 для «Полтавы» и 1,30 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии
В Польше «Шахтер» был более убедительным