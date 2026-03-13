ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча ПСЖ – Челси
Педру Нету грозит дисквалификация из-за неспортивного поведения в матче Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл официальное дисциплинарное дело против вингера лондонского «Челси» и сборной Португалии Педру Нету.
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26-летний футболист оттолкнул болбоя, подающего мячи, который, по его мнению, двигался недостаточно быстро.
Инцидент произошел при счете 4:2 в пользу ПСЖ, когда португалец пытался быстро вбросить мяч из-за боковой линии. УЕФА сообщил, что Нету может получить дисквалификацию из-за своего поступка:
«В отношении игрока «Челси» Педру Ломба Нету возбуждено дисциплинарное дело за неспортивное поведение в соответствии со статьей 15(1) Дисциплинарного регламента УЕФА.
Дисциплинарные органы вынесут свое решение в ближайшее время», – цитирует УЕФА издание Footmercato.
Поединок ПСЖ – «Челси» состоялся 11 марта в Париже и завершился уверенной победой команды Луиса Энрике со счетом 5:2. Ответный матч пройдет во вторник, 17 марта.
