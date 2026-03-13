Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча ПСЖ – Челси
Лига чемпионов
13 марта 2026, 10:27 | Обновлено 13 марта 2026, 10:29
76
1

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча ПСЖ – Челси

Педру Нету грозит дисквалификация из-за неспортивного поведения в матче Лиги чемпионов

13 марта 2026, 10:27 | Обновлено 13 марта 2026, 10:29
76
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча ПСЖ – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл официальное дисциплинарное дело против вингера лондонского «Челси» и сборной Португалии Педру Нету.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26-летний футболист оттолкнул болбоя, подающего мячи, который, по его мнению, двигался недостаточно быстро.

Инцидент произошел при счете 4:2 в пользу ПСЖ, когда португалец пытался быстро вбросить мяч из-за боковой линии. УЕФА сообщил, что Нету может получить дисквалификацию из-за своего поступка:

«В отношении игрока «Челси» Педру Ломба Нету возбуждено дисциплинарное дело за неспортивное поведение в соответствии со статьей 15(1) Дисциплинарного регламента УЕФА.

Дисциплинарные органы вынесут свое решение в ближайшее время», – цитирует УЕФА издание Footmercato.

Поединок ПСЖ – «Челси» состоялся 11 марта в Париже и завершился уверенной победой команды Луиса Энрике со счетом 5:2. Ответный матч пройдет во вторник, 17 марта.

По теме:
Звезде Челси грозит суровое наказание от УЕФА
«Самый недооцененный футболист на планете»: Трент – об игроке Реала
«Это настоящий шок»: экс-звезда Баварии разнес тренера Тоттенхэма
Лига чемпионов ПСЖ Челси ПСЖ - Челси Педру Нету УЕФА
Николай Тытюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Футбол | 12 марта 2026, 15:05 49
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо

Риццоли разобрал спорные моменты

Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Футбол | 13 марта 2026, 02:55 6
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана

В стране война и блекауты

Эксперт о победе Шахтера: «Достаточно взглянуть на статистику этого матча»
Футбол | 13.03.2026, 07:52
Эксперт о победе Шахтера: «Достаточно взглянуть на статистику этого матча»
Эксперт о победе Шахтера: «Достаточно взглянуть на статистику этого матча»
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12.03.2026, 22:52
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Футбол | 13.03.2026, 07:04
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Напевно це все ж таки гравець Челсі. Заголовок  як завжди у спорт.юа
Ответить
0
Популярные новости
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 8
Футбол
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 31
Теннис
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 104
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем