ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча ПСЖ – Челси

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл официальное дисциплинарное дело против вингера лондонского «Челси» и сборной Португалии Педру Нету.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26-летний футболист оттолкнул болбоя, подающего мячи, который, по его мнению, двигался недостаточно быстро.

Инцидент произошел при счете 4:2 в пользу ПСЖ, когда португалец пытался быстро вбросить мяч из-за боковой линии. УЕФА сообщил, что Нету может получить дисквалификацию из-за своего поступка:

«В отношении игрока «Челси» Педру Ломба Нету возбуждено дисциплинарное дело за неспортивное поведение в соответствии со статьей 15(1) Дисциплинарного регламента УЕФА.

Дисциплинарные органы вынесут свое решение в ближайшее время», – цитирует УЕФА издание Footmercato.

Поединок ПСЖ – «Челси» состоялся 11 марта в Париже и завершился уверенной победой команды Луиса Энрике со счетом 5:2. Ответный матч пройдет во вторник, 17 марта.