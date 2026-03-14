  МАРКЕВИЧ: «Они уговаривали его приехать, а теперь решили уволить»
14 марта 2026, 07:02
МАРКЕВИЧ: «Они уговаривали его приехать, а теперь решили уволить»

Тренер – о ситуации в «Карпатах»

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший наставник «Карпат» Мирон Маркевич резко высказался о ситуации во львовском клубе.

«Три матча — и уже увольняют тренера. Насколько я знаю, его же сами уговаривали приехать. Человек согласился, а потом сразу начали продавать футболистов. Игроков молодежной сборной Украины. Альварес уехал в «Актобе», Бруниньо вообще уже был в «Металлисте 1925». Нельзя было все эти вопросы решить раньше?», – сказал Маркевич.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
