МАРКЕВИЧ: «Они уговаривали его приехать, а теперь решили уволить»
Тренер – о ситуации в «Карпатах»
Бывший наставник «Карпат» Мирон Маркевич резко высказался о ситуации во львовском клубе.
«Три матча — и уже увольняют тренера. Насколько я знаю, его же сами уговаривали приехать. Человек согласился, а потом сразу начали продавать футболистов. Игроков молодежной сборной Украины. Альварес уехал в «Актобе», Бруниньо вообще уже был в «Металлисте 1925». Нельзя было все эти вопросы решить раньше?», – сказал Маркевич.
Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
