Защитник Леха: «Шахтер заслужил победу. Мы позволили им слишком много»
Михал Гургул поделился эмоциями после матча против донецкого Шахтера
Защитник Леха Михал Гургул поделился эмоциями после матча против донецкого Шахтера, где его команда потерпела поражение (1:3).
«Шахтер заслужил победу. Мы позволили им слишком много моментов. В этом смысле результат был заслуженным. Мы, конечно, недовольны количеством созданных нами моментов. Мы пропустили слишком много. Больше всего нам было тяжело в заключительной трети», – сказал Гургул.
Ответный матч между Лехом и Шахтером запланирован на четверг, 19 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Риццоли разобрал спорные моменты
Елена Рыбакина в двух сетах одолела Джессику Пегулу и далее сыграет против Элины