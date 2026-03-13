Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Леха: «Шахтер заслужил победу. Мы позволили им слишком много»
Лига конференций
Защитник Леха: «Шахтер заслужил победу. Мы позволили им слишком много»

Михал Гургул поделился эмоциями после матча против донецкого Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Гургул

Защитник Леха Михал Гургул поделился эмоциями после матча против донецкого Шахтера, где его команда потерпела поражение (1:3).

«Шахтер заслужил победу. Мы позволили им слишком много моментов. В этом смысле результат был заслуженным. Мы, конечно, недовольны количеством созданных нами моментов. Мы пропустили слишком много. Больше всего нам было тяжело в заключительной трети», – сказал Гургул.

Ответный матч между Лехом и Шахтером запланирован на четверг, 19 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Лех Познань Шахтер Донецк Лига конференций Лех - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: TVP Sport
