Звезду ПСЖ заметили с известной рэпершей: в сети заговорили о новом романе

В сети активно обсуждают возможные романтические отношения между защитником ПСЖ Ашрафом Хакими и известной американской рэпершей Карди Би.

По информации нескольких источников, 26-летнего футболиста и популярную исполнительницу недавно заметили вместе во время одного из матчей «Пари Сен-Жермен». После этого в соцсетях начали распространяться слухи о том, что они могут встречаться.

Интерес к истории усилился после того, как Карди Би недавно подписалась на Хакими в Instagram. Некоторые пользователи также утверждают, что пару могли видеть вместе во время ифтара – вечернего приема пищи в период Рамадана.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

При этом официального подтверждения возможных отношений пока нет.

В интернете фанаты активно обсуждают эту историю. Часть пользователей поддерживает возможный союз звезд, тогда как другие шутят, что футболисту стоит быть осторожнее после громких историй, связанных с его личной жизнью.

Напомним, ранее Карди Би состояла в отношениях с рэпером Offset, а также ее связывали с игроком НФЛ Стефоном Диггсом.