Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезду ПСЖ заметили с известной рэпершей: в сети заговорили о новом романе
Другие новости
13 марта 2026, 03:56 | Обновлено 13 марта 2026, 03:58
264
0

Звезду ПСЖ заметили с известной рэпершей: в сети заговорили о новом романе

Ашраф Хакими и Карди Би могли встречаться втайне

13 марта 2026, 03:56 | Обновлено 13 марта 2026, 03:58
264
0
Звезду ПСЖ заметили с известной рэпершей: в сети заговорили о новом романе
X. Карди Би и Ашраф Хакими

В сети активно обсуждают возможные романтические отношения между защитником ПСЖ Ашрафом Хакими и известной американской рэпершей Карди Би.

По информации нескольких источников, 26-летнего футболиста и популярную исполнительницу недавно заметили вместе во время одного из матчей «Пари Сен-Жермен». После этого в соцсетях начали распространяться слухи о том, что они могут встречаться.

Интерес к истории усилился после того, как Карди Би недавно подписалась на Хакими в Instagram. Некоторые пользователи также утверждают, что пару могли видеть вместе во время ифтара – вечернего приема пищи в период Рамадана.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

При этом официального подтверждения возможных отношений пока нет.

В интернете фанаты активно обсуждают эту историю. Часть пользователей поддерживает возможный союз звезд, тогда как другие шутят, что футболисту стоит быть осторожнее после громких историй, связанных с его личной жизнью.

Напомним, ранее Карди Би состояла в отношениях с рэпером Offset, а также ее связывали с игроком НФЛ Стефоном Диггсом.

По теме:
Суперкомпьютер вынес вердикт: кто станет победителем Лиги чемпионов 2026?
Романтика в Париже. Жена Забарного показала свидание с футболистом ПСЖ
ФОТО. Netflix выпустит документальный фильм о Роналдиньо
фото девушки lifestyle Ашраф Хакими ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12 марта 2026, 06:23 6
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже

ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми

Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12 марта 2026, 22:52 2
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12.03.2026, 07:39
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13.03.2026, 02:25
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Футбол | 13.03.2026, 03:32
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 15
Футбол
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем