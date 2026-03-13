Звезду ПСЖ заметили с известной рэпершей: в сети заговорили о новом романе
Ашраф Хакими и Карди Би могли встречаться втайне
В сети активно обсуждают возможные романтические отношения между защитником ПСЖ Ашрафом Хакими и известной американской рэпершей Карди Би.
По информации нескольких источников, 26-летнего футболиста и популярную исполнительницу недавно заметили вместе во время одного из матчей «Пари Сен-Жермен». После этого в соцсетях начали распространяться слухи о том, что они могут встречаться.
Интерес к истории усилился после того, как Карди Би недавно подписалась на Хакими в Instagram. Некоторые пользователи также утверждают, что пару могли видеть вместе во время ифтара – вечернего приема пищи в период Рамадана.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
При этом официального подтверждения возможных отношений пока нет.
В интернете фанаты активно обсуждают эту историю. Часть пользователей поддерживает возможный союз звезд, тогда как другие шутят, что футболисту стоит быть осторожнее после громких историй, связанных с его личной жизнью.
Напомним, ранее Карди Би состояла в отношениях с рэпером Offset, а также ее связывали с игроком НФЛ Стефоном Диггсом.
🚨❤️ BREAKING: Cardi B has sparked dating rumours with Achraf Hakimi after the two were reportedly spotted together at a Paris Saint-Germain match last week.— MatchDay Central (@MatchDCentral) March 12, 2026
According to reports, the pair may have been seeing each other privately for some time, with fans noticing that Cardi B… pic.twitter.com/NnXkQrQQJG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26