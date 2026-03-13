Барселону ждет крах? Лапорта раскрыл правду о своем конкуренте

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на колкие замечания своего конкурента в предвыборной гонке Виктора Фонта.

Ранее Фонт выступил с резкой критикой: «Лапорта-Кеннеди времен своего первого срока сегодня непременно выдвинул бы вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу, ведь это худший президент в истории «Барсы».