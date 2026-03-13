Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселону ждет крах? Лапорта раскрыл правду о своем конкуренте
Барселону ждет крах? Лапорта раскрыл правду о своем конкуренте

Предвыборная гонка в каталонском клубе превратилась в открытую конфронтацию

Барселону ждет крах? Лапорта раскрыл правду о своем конкуренте
Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на колкие замечания своего конкурента в предвыборной гонке Виктора Фонта.

Ранее Фонт выступил с резкой критикой: «Лапорта-Кеннеди времен своего первого срока сегодня непременно выдвинул бы вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу, ведь это худший президент в истории «Барсы».

На что Лапорта в эфире Esport 3 ответил: «Это просто его манера изъясняться. Я лишь хочу сказать, что передача управления «Барсой» в руки Фонта – технократа, прячущегося за компьютером и Excel, – приведет клуб к краху. Даже Бартомеу открыто поддерживает его кандидатуру».

Барселона Жоан Лапорта Виктор Фонт чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
