Барселону ждет крах? Лапорта раскрыл правду о своем конкуренте
Предвыборная гонка в каталонском клубе превратилась в открытую конфронтацию
Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на колкие замечания своего конкурента в предвыборной гонке Виктора Фонта.
Ранее Фонт выступил с резкой критикой: «Лапорта-Кеннеди времен своего первого срока сегодня непременно выдвинул бы вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу, ведь это худший президент в истории «Барсы».
На что Лапорта в эфире Esport 3 ответил: «Это просто его манера изъясняться. Я лишь хочу сказать, что передача управления «Барсой» в руки Фонта – технократа, прячущегося за компьютером и Excel, – приведет клуб к краху. Даже Бартомеу открыто поддерживает его кандидатуру».
