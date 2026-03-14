Тренер сборной Швеции предупредил Украину
Поттер настроен поехать с командой на чемпионат мира
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился своими ожиданиями от матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира против сборной Украины
«Подписание нового контракта ничего не меняет в краткосрочной перспективе — мы хотим выиграть два матча и поехать на чемпионат мира. Сейчас все мои мысли о игре с Украиной. Мы должны отдать все ради победы. Это будет очень важный и невероятно захватывающий матч», — сказал Поттер.
Сборная Украины сыграет против Швеции 26 марта, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
