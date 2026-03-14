Известно, какое наказание ждет Иран за отказ играть на чемпионате мира
В ФИФА могут наложить санкции
В случае отказа от участия в ЧМ-2026 сборной Ирана грозят серьезные санкции от ФИФА, сообщает RMC Sport.
Национальную команду могут отстранить от всех будущих турниров под эгидой федерации, а штрафы будут колебаться от €275 тыс. до €555 тыс. Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА может применить спортивные ограничения для команд из Ирана.
Ранее сообщалось, что Иран может не поехать на турнир из-за напряженных отношений с США. Команда уже квалифицировалась и попала в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Матчи группы пройдут на территории США.
ЧМ-2026 состоится летом в США, Канаде и Мексике, действующий чемпион – Аргентина.
