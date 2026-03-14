Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, какое наказание ждет Иран за отказ играть на чемпионате мира
Чемпионат мира
14 марта 2026, 07:32
В ФИФА могут наложить санкции

В случае отказа от участия в ЧМ-2026 сборной Ирана грозят серьезные санкции от ФИФА, сообщает RMC Sport.

Национальную команду могут отстранить от всех будущих турниров под эгидой федерации, а штрафы будут колебаться от €275 тыс. до €555 тыс. Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА может применить спортивные ограничения для команд из Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран может не поехать на турнир из-за напряженных отношений с США. Команда уже квалифицировалась и попала в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Матчи группы пройдут на территории США.

ЧМ-2026 состоится летом в США, Канаде и Мексике, действующий чемпион – Аргентина.

санкции ФИФА сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Topskills Sports UK
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
Клоуни!  І це я не про іран😜😜
Ответить
+2
_ Moore
Блін, редактори! Ви ще назовіть "напружені відносини"  взаємени між Україною і касапами....
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем