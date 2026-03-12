Близки к рекорду. Шахтер одержал уже 9 побед в сезоне в еврокубках

Донецкий Шахтер одержал свою 9-ю победу в сезоне 2025/26 в еврокубках. До повторения клубного рекорда нужно еще два

В этот раз это произошло в выездном матче 1/8 финала Лиги конференций против Леха, в котором горняки были сильнее со счетом 3:1.

По ходу сезона Шахтер победил такие команды как Ильвес, Бешикташ (дважды), Серветт, Абердин, Брейдаблик, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс и Лех.

В истории Шахтера были всего 2 сезона с большим количеством побед в еврокубках: 2008/09(11) и 2016/17(10).

Еврокубковые сезоны Шахтера с наибольшим количеством побед

11 – 2008/09: Динамо З (дважды), Базель (дважды), Барселона, Тоттенхэм Хотспур, цска, Марсель (дважды), Динамо К, Вердер

10 – 2016/17: Янг Бойз, Башакшехир (дважды), Коньяспор (дважды), Брага (дважды), Гент (дважды), Сельта

9 – 2025/26: Ильвес, Бешикташ (дважды), Серветт, Абердин, Брейдаблик, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс, Лех

8 – 2015/16: Фенербахче, Рапид, Мальме, Шальке, Андерлехт (дважды), Брага (дважды)

7 – 2010/11: Партизан (дважды), Брага (дважды), Арсенал, Рома (дважды)