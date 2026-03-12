Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Близки к рекорду. Шахтер одержал уже 9 побед в сезоне в еврокубках
Лига конференций
12 марта 2026, 22:18 | Обновлено 12 марта 2026, 22:19
633
1

Близки к рекорду. Шахтер одержал уже 9 побед в сезоне в еврокубках

Горняки проводят один из самых успешных своих еврокубковых сезонов в истории

12 марта 2026, 22:18 | Обновлено 12 марта 2026, 22:19
633
1 Comments
Близки к рекорду. Шахтер одержал уже 9 побед в сезоне в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер одержал свою 9-ю победу в сезоне 2025/26 в еврокубках. До повторения клубного рекорда нужно еще два

В этот раз это произошло в выездном матче 1/8 финала Лиги конференций против Леха, в котором горняки были сильнее со счетом 3:1.

По ходу сезона Шахтер победил такие команды как Ильвес, Бешикташ (дважды), Серветт, Абердин, Брейдаблик, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс и Лех.

В истории Шахтера были всего 2 сезона с большим количеством побед в еврокубках: 2008/09(11) и 2016/17(10).

Еврокубковые сезоны Шахтера с наибольшим количеством побед

11 – 2008/09: Динамо З (дважды), Базель (дважды), Барселона, Тоттенхэм Хотспур, цска, Марсель (дважды), Динамо К, Вердер
10 – 2016/17: Янг Бойз, Башакшехир (дважды), Коньяспор (дважды), Брага (дважды), Гент (дважды), Сельта
9 – 2025/26: Ильвес, Бешикташ (дважды), Серветт, Абердин, Брейдаблик, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс, Лех
8 – 2015/16: Фенербахче, Рапид, Мальме, Шальке, Андерлехт (дважды), Брага (дважды)
7 – 2010/11: Партизан (дважды), Брага (дважды), Арсенал, Рома (дважды)

По теме:
Известный игрок Шахтера отреагировал на победу горняков над Лехом
11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге
Шахтер продолжил свою рекордную выездную беспроигрышную серию в еврокубках
Шахтер Донецк статистика Лех Познань Лига конференций Лех - Шахтер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти
Футбол | 12 марта 2026, 15:55 9
ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти
ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти

В матче Шахтера и Александрии нарушений в штрафной не было

Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11 марта 2026, 23:44 2
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс

Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 12 марта и начнется в 00:00 по Киеву

ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха
Футбол | 12.03.2026, 21:36
ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха
ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Футбол | 11.03.2026, 22:55
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Футбол | 12.03.2026, 08:33
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ukraine
Якесь божевілля, якщо зрівняти з народним клубом )) 
Ответить
0
Популярные новости
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
11.03.2026, 04:41 5
Бокс
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 3
Бокс
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 92
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 2
Бокс
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем