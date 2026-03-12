Сыграет ли Яремчук? Известен состав Лиона на матч против Сельты

Украинский нападающий Роман Яремчук начнет в стартовом составе «Лиона» первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

Игра состоится на арене «Эстадио Балаидос» в Виго и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Роман Яремчук во второй половине сезона 2025/26 провел 5 матчей за «Лион» и успел отличится забитым мячем и голевой передачей.

Стартовые составы на матч Сельта – Лион: