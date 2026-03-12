Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Яремчук? Известен состав Лиона на матч против Сельты
Лига Европы
12 марта 2026, 20:58 |
464
0

Сыграет ли Яремчук? Известен состав Лиона на матч против Сельты

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 22:00

12 марта 2026, 20:58 |
464
0
Сыграет ли Яремчук? Известен состав Лиона на матч против Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук начнет в стартовом составе «Лиона» первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

Игра состоится на арене «Эстадио Балаидос» в Виго и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роман Яремчук во второй половине сезона 2025/26 провел 5 матчей за «Лион» и успел отличится забитым мячем и голевой передачей.

Стартовые составы на матч Сельта – Лион:

По теме:
Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
Панатинаикос – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Штутгарт – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Лион Сельта Лига Европы Роман Яремчук стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Футбол | 11 марта 2026, 22:55 0
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов

Киевляне так и не совершили ни одного входящего трансфера

Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 12 марта 2026, 18:54 0
Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 12 марта в 19:45 по Киеву

Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Футбол | 11.03.2026, 21:23
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12.03.2026, 07:39
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 12.03.2026, 11:40
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
11.03.2026, 04:41 5
Бокс
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 3
Бокс
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем