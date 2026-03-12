Сыграет ли Яремчук? Известен состав Лиона на матч против Сельты
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 22:00
Украинский нападающий Роман Яремчук начнет в стартовом составе «Лиона» первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».
Игра состоится на арене «Эстадио Балаидос» в Виго и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Роман Яремчук во второй половине сезона 2025/26 провел 5 матчей за «Лион» и успел отличится забитым мячем и голевой передачей.
Стартовые составы на матч Сельта – Лион:
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... 🩵#CeltaOL ⋄ #EuropaLeague pic.twitter.com/6Pk2537ya4— Celta (@RCCelta) March 12, 2026
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Celta de Vigo 👊🔴🔵#CeltaOL pic.twitter.com/D1CqPDbDoX— Olympique Lyonnais (@OL) March 12, 2026
