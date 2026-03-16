Мирон МАРКЕВИЧ: «Эти двое изрядно чудят. Им нужно брать пример с него»

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру вратарей лондонских «Челси» и «Тоттенхэма» Филипа Йоргенсена и Антонина Кински в матчах Лиги чемпионов:

Но в этом виноваты и футболисты «Челси», в частности, их вратарь Филип Йоргенсен, который, как накануне его коллега Антонин Кински из «Тоттенхэма», неплохо выделывался на последнем рубеже.

Им нужно брать пример с вратаря «Реала» Тибо Куртуа, который у своих ворот ничего не выдумывает, играет просто, но надежно. А в матче с ФК «Манчестер Сити» еще и записал в свой актив результативную передачу. Респект».