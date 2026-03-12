Лига чемпионов12 марта 2026, 23:53 |
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сейчас это бледная тень той суперкоманды»
Легендарный украинский тренер высказался о Ливерпуле
12 марта 2026, 23:53 |
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал поражение английского «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая» (0:1):
«Знаете, «Ливерпуль» сейчас — это бледная тень той суперкоманды, которая в прошлом сезоне разгромила всех в АПЛ. Этим и воспользовался «Галатасарай», который всегда уверенно действует в родных стенах.
Хотя я склонен к тому, что после повторного поединка «Ливерпуль» пробьется в четвертьфинал».
