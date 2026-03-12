ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Познани, где сыграет матч ЛК против Леха
Первый поединок третьего по силе еврокубка начнется 12 марта в 19:45 по Киеву
12 марта донецкий Шахтер сыграет против Леха Познань в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.
Поединок состоится в польском городе Познань на местном стадионе. Стартовый свисток норвежского рефери Рохит Сагги прозвучит в 19:45 по Киеву.
Игроки и тренера Шахтера уже прибыли на арену. Команда готовится к предстоящей встрече.
Ответный матч между Шахтером и Лехом пройдет 19 марта в Кракове.
