Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
12 марта 2026, 19:27 | Обновлено 12 марта 2026, 19:48
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Познани, где сыграет матч ЛК против Леха

Первый поединок третьего по силе еврокубка начнется 12 марта в 19:45 по Киеву

ФК Шахтер

12 марта донецкий Шахтер сыграет против Леха Познань в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

Поединок состоится в польском городе Познань на местном стадионе. Стартовый свисток норвежского рефери Рохит Сагги прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игроки и тренера Шахтера уже прибыли на арену. Команда готовится к предстоящей встрече.

Ответный матч между Шахтером и Лехом пройдет 19 марта в Кракове.

По теме:
Лех – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Полная концентрация. Шахтер провел финальную разминку перед Лехом
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Лехом в 1/8 финала ЛК
