ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Познани, где сыграет матч ЛК против Леха

12 марта донецкий Шахтер сыграет против Леха Познань в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

Поединок состоится в польском городе Познань на местном стадионе. Стартовый свисток норвежского рефери Рохит Сагги прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игроки и тренера Шахтера уже прибыли на арену. Команда готовится к предстоящей встрече.

Ответный матч между Шахтером и Лехом пройдет 19 марта в Кракове.

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Познане, где сыграет матч ЛК против Леха