Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
12 марта 2026, 19:13 | Обновлено 12 марта 2026, 19:16
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Лехом в 1/8 финала ЛК

Горняки начнут поединок против польской команды 12 марта в 19:45 по Киеву

ФК Шахтер

Пресс-служба донецкого Шахтера опубликовала фото с раздевалки команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги конференций против Леха Познань.

Встреча между Лехом и Шахтером состоится 12 марта и начнется в 19:45 по Киеву в городе Познань, Польша.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет 19 числа в Кракове. Победитель противостояния в четвертьфинале ЛК встретится или с АЗ Алкмаар, либо со Спартой Прага.

По теме:
Лех – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Полная концентрация. Шахтер провел финальную разминку перед Лехом
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Познани, где сыграет матч ЛК против Леха
