ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Лехом в 1/8 финала ЛК

Горняки начнут поединок против польской команды 12 марта в 19:45 по Киеву
Пресс-служба донецкого Шахтера опубликовала фото с раздевалки команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги конференций против Леха Познань.
Встреча между Лехом и Шахтером состоится 12 марта и начнется в 19:45 по Киеву в городе Познань, Польша.
Ответная игра пройдет 19 числа в Кракове. Победитель противостояния в четвертьфинале ЛК встретится или с АЗ Алкмаар, либо со Спартой Прага.
