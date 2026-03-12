Пресс-служба донецкого Шахтера опубликовала фото с раздевалки команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги конференций против Леха Познань.

Встреча между Лехом и Шахтером состоится 12 марта и начнется в 19:45 по Киеву в городе Познань, Польша.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет 19 числа в Кракове. Победитель противостояния в четвертьфинале ЛК встретится или с АЗ Алкмаар, либо со Спартой Прага.

ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Лехом в 1/8 финала ЛК