Реал лишил призера чемпионата мира статуса неприкосновенного. Названа цена
Эдуардо Камавинга может покинуть королевский клуб за 50 миллионов евро
Мадридский «Реал» готов продать французского полузащитника Эдуардо Камавингу, сообщает испанский журналист Маттео Моретто.
По информации источника, королевский клуб лишил 23-летнего футболиста статуса «неприкасаемого» и установил на него ценник в размере 50 миллионов евро. Именно в эту сумму вице-чемпиона мира 2026 оценивает и портал Transfermarkt.
В сезоне 2025/26 Эдуардо Камавинга провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может вернуть Луку Модрича.
