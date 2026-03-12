Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал лишил призера чемпионата мира статуса неприкосновенного. Названа цена
Испания
12 марта 2026, 20:21
1614
0

Эдуардо Камавинга может покинуть королевский клуб за 50 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Мадридский «Реал» готов продать французского полузащитника Эдуардо Камавингу, сообщает испанский журналист Маттео Моретто.

По информации источника, королевский клуб лишил 23-летнего футболиста статуса «неприкасаемого» и установил на него ценник в размере 50 миллионов евро. Именно в эту сумму вице-чемпиона мира 2026 оценивает и портал Transfermarkt.

В сезоне 2025/26 Эдуардо Камавинга провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может вернуть Луку Модрича.

