Реал лишил призера чемпионата мира статуса неприкосновенного. Названа цена

Мадридский «Реал» готов продать французского полузащитника Эдуардо Камавингу, сообщает испанский журналист Маттео Моретто.

По информации источника, королевский клуб лишил 23-летнего футболиста статуса «неприкасаемого» и установил на него ценник в размере 50 миллионов евро. Именно в эту сумму вице-чемпиона мира 2026 оценивает и портал Transfermarkt.

В сезоне 2025/26 Эдуардо Камавинга провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может вернуть Луку Модрича.