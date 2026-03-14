Перед бывшим игроком Динамо и сборной Украины закрыли проблемный вопрос
«Ордабасы» выплатили долг Макаренко
Казахстанский клуб «Ордабасы» полностью погасил задолженность перед украинским полузащитником Евгением Макаренко.
По информации местных источников, футболист, который сейчас выступает и является капитаном «Кизылжара», получил все причитающиеся выплаты от своего бывшего клуба.
Ранее экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Макаренко защищал цвета «Ордабасы» и вместе с командой стал чемпионом Казахстана. Теперь клуб из Шимкента расплатился с долгами и ожидает возможного снятия санкций со стороны FIFA.
Ранее Евгений Макаренко рассказал о работе с Венсаном Компани и его приглашении в «Баварию» на стажировку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
