ВИДЕО. СВИТОЛИНА – после победы над Синяковой и перед игрой со Свентек

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала эксклюзивное интервью после выхода в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

Теннисистка, которая сейчас имеет лучший показатель побед в WTA-туре в 2026 году, откровенно рассказала о важности ментального здоровья и осенней паузе в карьере.

Также Элина мило поделилась семейными историями о Гаэле Монфисе и дочери Скай, и самое главное – оценила свои силы перед супербитвой против Иги Свьонтек.

Смотрите полный перевод и озвучку!

ВИДЕО. СВИТОЛИНА – после победы над Синяковой и перед игрой со Свёнтек