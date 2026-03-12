Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 марта 2026, 16:11
ВИДЕО. СВИТОЛИНА – после победы над Синяковой и перед игрой со Свентек

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

ВИДЕО. СВИТОЛИНА – после победы над Синяковой и перед игрой со Свентек
Коллаж Sport.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала эксклюзивное интервью после выхода в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

Теннисистка, которая сейчас имеет лучший показатель побед в WTA-туре в 2026 году, откровенно рассказала о важности ментального здоровья и осенней паузе в карьере.

Также Элина мило поделилась семейными историями о Гаэле Монфисе и дочери Скай, и самое главное – оценила свои силы перед супербитвой против Иги Свьонтек.

Смотрите полный перевод и озвучку!

ВИДЕО. СВИТОЛИНА – после победы над Синяковой и перед игрой со Свёнтек

Элина Свитолина WTA Индиан-Уэллс Катерина Синякова Ига Свёнтек видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
