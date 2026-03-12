Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
12 марта 2026, 15:01
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Познань в день матча против Леха

12 марта горняки проведут первый поединок 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Познань в день матча против Леха
ФК Шахтер

12 марта донецкий Шахтер стартует в плей-офф Лиги конференций 2025/26 матчем против польского Леха.

Первый поединок 1/8 финала третьего по силе еврокубка начнется в 19:45 по Киеву в городе Познань.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пресс-служба Шахтера поделилась фотографиями – как выглядит Познань в день игры.

Ответная встреча между Шахтером и Лехом запланирована на 19 число в Кракове, Польша.

ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Познань в день матча против Леха

фото Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
