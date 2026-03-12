ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Познань в день матча против Леха

12 марта донецкий Шахтер стартует в плей-офф Лиги конференций 2025/26 матчем против польского Леха.

Первый поединок 1/8 финала третьего по силе еврокубка начнется в 19:45 по Киеву в городе Познань.

Пресс-служба Шахтера поделилась фотографиями – как выглядит Познань в день игры.

Ответная встреча между Шахтером и Лехом запланирована на 19 число в Кракове, Польша.

