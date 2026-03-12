ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Познань в день матча против Леха
12 марта горняки проведут первый поединок 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
12 марта донецкий Шахтер стартует в плей-офф Лиги конференций 2025/26 матчем против польского Леха.
Первый поединок 1/8 финала третьего по силе еврокубка начнется в 19:45 по Киеву в городе Познань.
Пресс-служба Шахтера поделилась фотографиями – как выглядит Познань в день игры.
Ответная встреча между Шахтером и Лехом запланирована на 19 число в Кракове, Польша.
🇵🇱 Познань зустрічає 👋 Ліга конференцій – уже сьогодні! 😍— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 12, 2026
⚽️ «Лех» 🆚 «Шахтар»
⏰ 19:45 (18:45 CET)#Shakhtar | #UECL #ЛехШахтар pic.twitter.com/hyy5gQbxJ6
