Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекеры оценили шансы Шахтера переиграть Лех в первом матче 1/8 финала ЛК
Лига конференций
12 марта 2026, 15:29 |
272
0

Букмекеры оценили шансы Шахтера переиграть Лех в первом матче 1/8 финала ЛК

12 марта горняки встретятся с польской командой и начнут выступления в плей-офф еврокубка

12 марта 2026, 15:29 |
272
0
Букмекеры оценили шансы Шахтера переиграть Лех в первом матче 1/8 финала ЛК
Коллаж Sport.ua

12 марта донецкий Шахтер проведет выездной первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.

Букмекерские конторы выставили актуальные коэффициенты на предстоящий поединок. Лех котируется небольшим фаворитом за 2.68.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ничья расценивается в 3.52. На успех Шахтера можно поставить за 2.91.

Букмекеры больше верят в то, что обе команды сумеют забить гол, чем наоборот. «ОЗ – Да» котируется по 1.72, противоположная ставка – 2.08.

Встреча Леха и Шахтера начнется в 19:45 по Киеву в польском городе Познань.

Основные коэффициенты на матч Лех – Шахтер

По теме:
Наставник Леха назвал вещь, которую никогда не делают бразильцы Шахтера
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Познань в день матча против Леха
ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти
Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер котировки букмекеров азарт Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12 марта 2026, 08:13 1
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена

Александр заработает более 30 миллионов фунтов стерлингов

Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Футбол | 11 марта 2026, 17:32 46
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами

Матвиенко получил травму

Коуч Леха удивил словами о Шахтере перед матчем Лиги конференций
Футбол | 12.03.2026, 08:16
Коуч Леха удивил словами о Шахтере перед матчем Лиги конференций
Коуч Леха удивил словами о Шахтере перед матчем Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12.03.2026, 06:57
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Буткевич вручил игрокам памятные подарки после матча с Динамо в УПЛ
Футбол | 12.03.2026, 13:22
Буткевич вручил игрокам памятные подарки после матча с Динамо в УПЛ
Буткевич вручил игрокам памятные подарки после матча с Динамо в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 3
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
10.03.2026, 15:35 2
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 9
Бокс
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 18
Теннис
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем