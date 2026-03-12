Букмекеры оценили шансы Шахтера переиграть Лех в первом матче 1/8 финала ЛК

12 марта донецкий Шахтер проведет выездной первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.

Букмекерские конторы выставили актуальные коэффициенты на предстоящий поединок. Лех котируется небольшим фаворитом за 2.68.

Ничья расценивается в 3.52. На успех Шахтера можно поставить за 2.91.

Букмекеры больше верят в то, что обе команды сумеют забить гол, чем наоборот. «ОЗ – Да» котируется по 1.72, противоположная ставка – 2.08.

Встреча Леха и Шахтера начнется в 19:45 по Киеву в польском городе Познань.

Основные коэффициенты на матч Лех – Шахтер