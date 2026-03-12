Букмекеры оценили шансы Шахтера переиграть Лех в первом матче 1/8 финала ЛК
12 марта горняки встретятся с польской командой и начнут выступления в плей-офф еврокубка
12 марта донецкий Шахтер проведет выездной первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.
Букмекерские конторы выставили актуальные коэффициенты на предстоящий поединок. Лех котируется небольшим фаворитом за 2.68.
Ничья расценивается в 3.52. На успех Шахтера можно поставить за 2.91.
Букмекеры больше верят в то, что обе команды сумеют забить гол, чем наоборот. «ОЗ – Да» котируется по 1.72, противоположная ставка – 2.08.
Встреча Леха и Шахтера начнется в 19:45 по Киеву в польском городе Познань.
Основные коэффициенты на матч Лех – Шахтер
