12 марта донецкий Шахтер проведет первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.

Встреча состоится в городе Познань на местном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Ответная встреча запланирована на 19 число в польском городе Краков (22:00).

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо с АЗ Алкмаар, либо со Спартой Прага.

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги конференций Лех – Шахтер

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.