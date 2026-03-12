Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги конференций Лех – Шахтер
12 марта в 19:45 по Киеву горняки стартуют в плей-офф третьего по силе еврокубка
12 марта донецкий Шахтер проведет первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.
Встреча состоится в городе Познань на местном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Ответная встреча запланирована на 19 число в польском городе Краков (22:00).
Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо с АЗ Алкмаар, либо со Спартой Прага.
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги конференций Лех – Шахтер
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
