Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги конференций Лех – Шахтер
Лига конференций
12 марта 2026, 14:15 |
444
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги конференций Лех – Шахтер

12 марта в 19:45 по Киеву горняки стартуют в плей-офф третьего по силе еврокубка

12 марта 2026, 14:15 |
444
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги конференций Лех – Шахтер
Коллаж Sport.ua

12 марта донецкий Шахтер проведет первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.

Встреча состоится в городе Познань на местном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная встреча запланирована на 19 число в польском городе Краков (22:00).

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо с АЗ Алкмаар, либо со Спартой Прага.

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги конференций Лех – Шахтер

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Лех – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Букмекеры оценили шансы Шахтера переиграть Лех в первом матче 1/8 финала ЛК
Наставник Леха назвал вещь, которую никогда не делают бразильцы Шахтера
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Познань в день матча против Леха
Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер где смотреть Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11 марта 2026, 23:44 2
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс

Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 12 марта и начнется в 00:00 по Киеву

Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Футбол | 12 марта 2026, 11:36 11
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату

Валерий Василенко – о критической нехватке качественных отечественных форвардов

Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Футбол | 11.03.2026, 14:07
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Буткевич вручил игрокам памятные подарки после матча с Динамо в УПЛ
Футбол | 12.03.2026, 13:22
Буткевич вручил игрокам памятные подарки после матча с Динамо в УПЛ
Буткевич вручил игрокам памятные подарки после матча с Динамо в УПЛ
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12.03.2026, 08:13
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 8
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 3
Бокс
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
10.03.2026, 09:37 3
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 6
Футбол
Определен лучший теннисист за всю историю
Определен лучший теннисист за всю историю
10.03.2026, 08:55 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем