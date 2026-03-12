Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 113 игроков топ-5 лиг забили больше чем Холанд в 2026 году во всех турнирах
12 марта 2026, 12:12 |
110
0

113 игроков топ-5 лиг забили больше чем Холанд в 2026 году во всех турнирах

Начало календарного года оказалось для норвежца не очень удачным

Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил в 2026 году всего 4 гола за клуб во всех турнирах.

Среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов это лишь 114-м результатом!

113 футболистов в текущем году забили больше Холанда.

Вспомним десятку самых лучших.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в 2026 году во всех турнирах

  • 15 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 11 – Жоау Педру (Челси)
  • 11 – Ламин Ямаль (Барселона)
  • 11 – Александер Серлот (Атлетико)
  • 10 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
  • 9 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 9 – Ведат Мурики (Мальорка)
  • 9 – Игор Тиаго (Брентфорд)
  • 9 – Дениз Ундав (Штутгарт)
  • 9 – Горка Гурусета (Атлетик)
  • ...
  • 4 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
статистика Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига Бундеслига Ла Лига Лига 1 (Франция) Серия A Гарри Кейн
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
