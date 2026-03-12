113 игроков топ-5 лиг забили больше чем Холанд в 2026 году во всех турнирах

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил в 2026 году всего 4 гола за клуб во всех турнирах.

Среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов это лишь 114-м результатом!

113 футболистов в текущем году забили больше Холанда.

Вспомним десятку самых лучших.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в 2026 году во всех турнирах