Другие новости12 марта 2026, 12:12 |
110
0
113 игроков топ-5 лиг забили больше чем Холанд в 2026 году во всех турнирах
Начало календарного года оказалось для норвежца не очень удачным
12 марта 2026, 12:12 |
110
0
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил в 2026 году всего 4 гола за клуб во всех турнирах.
Среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов это лишь 114-м результатом!
113 футболистов в текущем году забили больше Холанда.
Вспомним десятку самых лучших.
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в 2026 году во всех турнирах
- 15 – Гарри Кейн (Бавария)
- 11 – Жоау Педру (Челси)
- 11 – Ламин Ямаль (Барселона)
- 11 – Александер Серлот (Атлетико)
- 10 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 9 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 9 – Ведат Мурики (Мальорка)
- 9 – Игор Тиаго (Брентфорд)
- 9 – Дениз Ундав (Штутгарт)
- 9 – Горка Гурусета (Атлетик)
- ...
- 4 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
