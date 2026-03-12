Кварацхелия повторил достижение Мбаппе за ПСЖ в Лиге чемпионов
Грузинский футболист отметился тремя результативными действиями после выхода на замену
Грузинский футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия отметился тремя результативными действиями в матче Лиги чемпионов после выхода на замену.
Произошло это в первом поединке 1/8 финала против «Челси», в котором парижане победили со счетом 5:2.
Грузин появился на поле во втором тайме и отличился дублем и ассистом.
В последний раз игроком ПСЖ, отмечавшимся 3+ результативными действиями в матче Лиги чемпионов после выхода на замену, был Килиан Мбаппе в 2019 году.
Тогда, уже экс-игрок парижан, отличился хет-триком и ассистом в гостевой игре против Брюгге.
Также отметим, что Кварацхелия в последних своих 11 матчах Лиги чемпионов отметился 11 результативными действиями по ПСЖ.
- дубль и ассист против Челси (2025/26)
- гол против Монако (2025/26)
- ассист против Ньюкасла (2025/26)
- гол против Спортинга (2025/26)
- ассист против Тоттенхэма (2025/26)
- гол и ассист против Байера (2025/26)
- гол против Аталанты (2025/26)
- гол против Интера (2024/25)
Khvicha Kvaratskhelia is the first substitute to be directly involved in 3+ goals in a #UCL game for PSG since Kylian Mbappe vs. Club Brugge in 2019. ⚽️⚽️🅰️ pic.twitter.com/glsOQgWazl— Squawka (@Squawka) March 11, 2026
11 – Khvicha Kvaratskhelia est impliqué sur 11 buts lors de ses 11 dernières apparitions en Ligue des Champions avec le Paris SG (7 buts, 4 passes). Maestro. pic.twitter.com/wb71IJcR79— OptaJean (@OptaJean) March 11, 2026
