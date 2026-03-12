Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кварацхелия повторил достижение Мбаппе за ПСЖ в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
12 марта 2026, 11:56 | Обновлено 12 марта 2026, 12:26
Кварацхелия повторил достижение Мбаппе за ПСЖ в Лиге чемпионов

Грузинский футболист отметился тремя результативными действиями после выхода на замену

Getty Images/Global Images Ukraine

Грузинский футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия отметился тремя результативными действиями в матче Лиги чемпионов после выхода на замену.

Произошло это в первом поединке 1/8 финала против «Челси», в котором парижане победили со счетом 5:2.

Грузин появился на поле во втором тайме и отличился дублем и ассистом.

В последний раз игроком ПСЖ, отмечавшимся 3+ результативными действиями в матче Лиги чемпионов после выхода на замену, был Килиан Мбаппе в 2019 году.

Тогда, уже экс-игрок парижан, отличился хет-триком и ассистом в гостевой игре против Брюгге.

Также отметим, что Кварацхелия в последних своих 11 матчах Лиги чемпионов отметился 11 результативными действиями по ПСЖ.

11 результативных действий Хвичи Кварацхелии в последних 11 матчах Лиги чемпионов

  • дубль и ассист против Челси (2025/26)
  • гол против Монако (2025/26)
  • ассист против Ньюкасла (2025/26)
  • гол против Спортинга (2025/26)
  • ассист против Тоттенхэма (2025/26)
  • гол и ассист против Байера (2025/26)
  • гол против Аталанты (2025/26)
  • гол против Интера (2024/25)
Лига чемпионов ПСЖ - Челси ПСЖ Хвича Кварацхелия Килиан Мбаппе Челси
Сергей Турчак
