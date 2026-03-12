Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировали шокирующий результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» на «Сантьяго Бернабеу» сенсационно разгромили «горожан» со счетом 3:0.

Смотрите полный перевод и озвучку послематчевых пресс-конференций: Пеп Гвардиола пытается объяснить причины тотального провала своей команды, а Альваро Арбелоа празднует громкий тренерский триумф и оценивает шансы на выход в четвертьфинал.

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Арбелоа на разгром в Мадриде