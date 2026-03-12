Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Арбелоа на разгром в Мадриде
Лига чемпионов
12 марта 2026, 11:21 | Обновлено 12 марта 2026, 11:22
551
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Арбелоа на разгром в Мадриде

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

12 марта 2026, 11:21 | Обновлено 12 марта 2026, 11:22
551
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Арбелоа на разгром в Мадриде
Коллаж Sport.ua

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировали шокирующий результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» на «Сантьяго Бернабеу» сенсационно разгромили «горожан» со счетом 3:0.

Смотрите полный перевод и озвучку послематчевых пресс-конференций: Пеп Гвардиола пытается объяснить причины тотального провала своей команды, а Альваро Арбелоа празднует громкий тренерский триумф и оценивает шансы на выход в четвертьфинал.

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Арбелоа на разгром в Мадриде

По теме:
Кварацхелия повторил достижение Мбаппе за ПСЖ в Лиге чемпионов
Буде-Глимт переписал историю Лиги чемпионов
4 команды, прошедшие дальше в плей-офф ЛЧ после поражения в 3+ гола
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити пресс-конференция видео Пеп Гвардиола Альваро Арбелоа
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Футбол | 11 марта 2026, 14:07 45
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026

С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны

Договорились о громком трансфере. Динамо прощается с полузащитником
Футбол | 11 марта 2026, 10:43 4
Договорились о громком трансфере. Динамо прощается с полузащитником
Договорились о громком трансфере. Динамо прощается с полузащитником

Карпаты арендуют Валентина Рубчинского

Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Футбол | 12.03.2026, 07:22
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12.03.2026, 06:57
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Буде-Глимт повторил достижение Шахтера в Лиге чемпионов
Футбол | 12.03.2026, 09:05
Буде-Глимт повторил достижение Шахтера в Лиге чемпионов
Буде-Глимт повторил достижение Шахтера в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
10.03.2026, 11:03 31
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
10.03.2026, 15:35 2
Футбол
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 6
Другие виды
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 1
Бокс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем