  4. Динамо может попрощаться с футболистом, который оказался не нужен Костюку
18 марта 2026, 11:22
Динамо может попрощаться с футболистом, который оказался не нужен Костюку

Самба Диалло должен проявить себя до завершения сезона, чтобы получить шанс в киевском клубе

Сенегальский вингер Самба Диалло может покинуть киевское «Динамо» в статусе свободного агента, если не сумеет проявить себя в аренде в составе львовского «Руха».

Журналист Сергей Тищенко сообщил, что 23-летний легионер проиграл конкуренцию в футболке «бело-синих», однако имеет едва ли не последний шанс улучшить свое положение и впечатлить главного тренера Игоря Костюка уверенной игрой в аренде:

«Динамо» отдало «Руху» до лета Самбу Диалло. Все очень просто – сенегалец проигрывает конкуренцию Редушку и Волошину. Плюс есть еще Огундана, Ярмоленко и травмированный Кабаев.

Летом завершает карьеру Ярмоленко. Истекает контракт Кабаева. Огундана может захотеть уехать. Если Самба себя проявит во Львове, то летом будет шанс.

Если нет, то контракт продлевать никто не будет – в конце года на свободные хлеба», – сообщил журналист.

Прошлый сезон Самба провел в чемпионате Израиля, где на правах аренды защищал цвета ФК «Хапоэль» Иерусалим. В активе вингера – 19 матчей, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Диалло был одним из лидеров Динамо U-19, но не сумел закрепиться в первой команде и быстро потерял доверие бывшего главного тренера Александра Шовковского.

Динамо Киев Рух Львов Самба Диалло Игорь Костюк Сергей Тищенко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Сергей Тищенко
_ Moore
Бачив в матчі з Епіцентром. Порівняно з Редушко - нуль.
0
Khafre
правильно. навіщо нам темношікірі з бананових дерев, є свої коробови, захарченкі, хай вони грають
-4
