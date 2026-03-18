Динамо может попрощаться с футболистом, который оказался не нужен Костюку

Сенегальский вингер Самба Диалло может покинуть киевское «Динамо» в статусе свободного агента, если не сумеет проявить себя в аренде в составе львовского «Руха».

Журналист Сергей Тищенко сообщил, что 23-летний легионер проиграл конкуренцию в футболке «бело-синих», однако имеет едва ли не последний шанс улучшить свое положение и впечатлить главного тренера Игоря Костюка уверенной игрой в аренде:

«Динамо» отдало «Руху» до лета Самбу Диалло. Все очень просто – сенегалец проигрывает конкуренцию Редушку и Волошину. Плюс есть еще Огундана, Ярмоленко и травмированный Кабаев.

Летом завершает карьеру Ярмоленко. Истекает контракт Кабаева. Огундана может захотеть уехать. Если Самба себя проявит во Львове, то летом будет шанс.

Если нет, то контракт продлевать никто не будет – в конце года на свободные хлеба», – сообщил журналист.

Прошлый сезон Самба провел в чемпионате Израиля, где на правах аренды защищал цвета ФК «Хапоэль» Иерусалим. В активе вингера – 19 матчей, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Диалло был одним из лидеров Динамо U-19, но не сумел закрепиться в первой команде и быстро потерял доверие бывшего главного тренера Александра Шовковского.