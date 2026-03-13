Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Десять футболистов покинули Динамо во время зимнего трансферного окна
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 11:11
Одной из весомых потерь станет бесплатный уход Витиньо, которого приобрели за шесть млн евро

ФК Динамо Киев. Самба Диалло

По итогам зимнего трансферного окна в Украине киевское «Динамо» покинули десять футболистов, которые не входят в планы главного тренера Игоря Костюка.

Защитник Василий Буртник вернулся в расположение тернопольской «Нивы» из-за завершения срока арендного соглашения, центрбек Александр Сирота и вингер Анхель Торрес продолжат карьеру в чемпионате Турции («Амед» и «Эюпспор» соответственно, на правах аренды).

Львовский «Рух» подписал сенегальского вингера Самбу Диалло, полузащитник Валентин Рубчинский отправился в «Карпаты», «Эпицентр» и «Заря» усилили вингер Андрей Маткевич и форвард Федор Задорожный соответственно.

Некогда талантливый полузащитник Александре Пейкришвили отправился покорять чемпионат Грузии, где будет защищать цвета «Гагры», которую возглавляет известный в Украине специалист Желько Любенович.

Форвард Эрик Рамирес присоединился к венесуэльскому «Карабобо» – все вышеперечисленные футболисты покинули киевское «Динамо» на правах аренды.

Исключение стал вингер Витиньо, который после завершения сезона 2025/26 станет свободным агентом – 26-летний футболист уже подписал предварительное соглашение о сотрудничестве с бразильским «Интернасьоналем» и в Украину возвращаться не собирается.

Николай Тытюк
