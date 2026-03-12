Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полузащитник Шахтера: «Этот вопрос нашему главному тренеру Сергею Реброву»
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 12:17 | Обновлено 12 марта 2026, 12:34
Полузащитник Шахтера: «Этот вопрос нашему главному тренеру Сергею Реброву»

Олег Очеретько оценил свои шансы на вызов в сборную Украины на матчи квалификации ЧМ-2026

ФК Шахтер Донецк. Олег Очеретько

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько поделился мнением о возможном вызове в сборную Украины на решающие матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026:

– Как вы оцениваете свои шансы на попадание в сборную Украины на решающие матчи отбора в ЧМ-2026?

– Это вопрос к нашему главному тренеру Сергею Реброву. Вызовет – рад буду помочь нашей сборной.

– Все-таки есть конкуренция.

– Это футбол. Везде есть конкуренция.

– Осенью чувствовалось напряжение, ответственность за неудачный результат на старте отбора?

– Напряжения не было. Мы все понимали, что происходит по таблице и результатам. У нас был очень хороший коллектив – друг друга поддерживали. Поэтому повторюсь – напряжения не было.

– Общаетесь ли Вы с Сергеем Ребровым по поводу вызова в сборную? Есть перспективы закрепиться в национальной команде?

– Нет, не общаюсь. Не общался еще, – ответил Очеретько.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе украинского футболиста – пять поединков в футболке национальной команды и один результативный удар.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Олег Очеретько сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник: UA-Football
