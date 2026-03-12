Полузащитник Шахтера: «Этот вопрос нашему главному тренеру Сергею Реброву»
Олег Очеретько оценил свои шансы на вызов в сборную Украины на матчи квалификации ЧМ-2026
Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько поделился мнением о возможном вызове в сборную Украины на решающие матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026:
– Как вы оцениваете свои шансы на попадание в сборную Украины на решающие матчи отбора в ЧМ-2026?
– Это вопрос к нашему главному тренеру Сергею Реброву. Вызовет – рад буду помочь нашей сборной.
– Все-таки есть конкуренция.
– Это футбол. Везде есть конкуренция.
– Осенью чувствовалось напряжение, ответственность за неудачный результат на старте отбора?
– Напряжения не было. Мы все понимали, что происходит по таблице и результатам. У нас был очень хороший коллектив – друг друга поддерживали. Поэтому повторюсь – напряжения не было.
– Общаетесь ли Вы с Сергеем Ребровым по поводу вызова в сборную? Есть перспективы закрепиться в национальной команде?
– Нет, не общаюсь. Не общался еще, – ответил Очеретько.
В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе украинского футболиста – пять поединков в футболке национальной команды и один результативный удар.
