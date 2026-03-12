Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нету топлива. Стало известно, почему Ворскла не играет контрольные матчи
Украина. Первая лига
12 марта 2026, 08:22 |
621
0

Нету топлива. Стало известно, почему Ворскла не играет контрольные матчи

Такое в наше время даже трудно представить

12 марта 2026, 08:22 |
621
0
Нету топлива. Стало известно, почему Ворскла не играет контрольные матчи
ФК Ворскла.

Финансовые проблемы, возникшие у «Ворсклы» не один год назад, приблизили клуб к критической отметке.

Как уже неоднократно сообщалось в СМИ, из-за больших долгов наложены трансферные баны, в результате которых в Полтаве нет права регистрировать новых исполнителей.

Однако на сегодняшний день проблемы у «Ворсклы» гораздо глубже. Одна из них – нехватка полноценной тренировочной работы и игровой практики.

Как стало известно Sport.ua, «бело-зеленые» лишены возможности проводить столь необходимые в подготовительный период контрольные матчи. Последний раз подопечные Валерия Куценко играли 14 февраля, когда их соперником была второлиговая «Александрия-2».

С тех пор прошел почти месяц, за который были отменены четыре спарринга – с «Тростянцем», «Савинцами», «ЮКСА» и «Черниговом». В одном из случаев причиной стали сложные погодные условия, во всех остальных была проблема с транспортным средством. Клубный автобус «Ворсклы», который служит команде многие годы, не было возможности заправить топливом. Все из-за нехватки средств.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Карпат получил вызов в национальную сборную
ВИВЧАРЕНКО: «Для Динамо матчи против Оболони всегда трудные»
ШОВКОВСКИЙ: «Во время предсезонных сборов 15 игроков отсутствовали»
Ворскла Полтава инсайд Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда Атлетико Хулиан Альварес подогрел слухи о своем трансфере
Футбол | 12 марта 2026, 06:12 0
Звезда Атлетико Хулиан Альварес подогрел слухи о своем трансфере
Звезда Атлетико Хулиан Альварес подогрел слухи о своем трансфере

Топ-клубы Европы охотятся на аргентинца

Сказка продолжается. Заявка на четвертьфинал ЛЧ: Буде-Глимт разбил Спортинг
Футбол | 11 марта 2026, 23:55 14
Сказка продолжается. Заявка на четвертьфинал ЛЧ: Буде-Глимт разбил Спортинг
Сказка продолжается. Заявка на четвертьфинал ЛЧ: Буде-Глимт разбил Спортинг

Норвежцы переиграли львов 3:0, оформив комфортный гадикап перед ответным матчем

ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Футбол | 11.03.2026, 07:45
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Бокс | 11.03.2026, 09:31
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Футбол | 11.03.2026, 08:27
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 7
Футбол
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
10.03.2026, 11:03 31
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 88
Футбол
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
10.03.2026, 15:35 1
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 1
Бокс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем