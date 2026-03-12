Нету топлива. Стало известно, почему Ворскла не играет контрольные матчи

Финансовые проблемы, возникшие у «Ворсклы» не один год назад, приблизили клуб к критической отметке.

Как уже неоднократно сообщалось в СМИ, из-за больших долгов наложены трансферные баны, в результате которых в Полтаве нет права регистрировать новых исполнителей.

Однако на сегодняшний день проблемы у «Ворсклы» гораздо глубже. Одна из них – нехватка полноценной тренировочной работы и игровой практики.

Как стало известно Sport.ua, «бело-зеленые» лишены возможности проводить столь необходимые в подготовительный период контрольные матчи. Последний раз подопечные Валерия Куценко играли 14 февраля, когда их соперником была второлиговая «Александрия-2».

С тех пор прошел почти месяц, за который были отменены четыре спарринга – с «Тростянцем», «Савинцами», «ЮКСА» и «Черниговом». В одном из случаев причиной стали сложные погодные условия, во всех остальных была проблема с транспортным средством. Клубный автобус «Ворсклы», который служит команде многие годы, не было возможности заправить топливом. Все из-за нехватки средств.