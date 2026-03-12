Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Шахтера спрогнозировал счет матча с Лехом: «Никогда не угадываю»
Лига конференций
12 марта 2026, 08:43 | Обновлено 12 марта 2026, 09:26
Легенда Шахтера спрогнозировал счет матча с Лехом: «Никогда не угадываю»

Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча Лиги конференций

ФК Шахтер Донецк. Андрей Воробей

Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча «горняков» против Леха в 1/8 финала Лиги конференций.

«Во-первых – по классу исполнителей, подбору игроков, донецкая команда сильнее познанской. Думаю, с этим никто спорить не будет. Во-вторых – у Шахтера куда больше еврокубкового опыта, чем у Леха.

В-третьих – сейчас «горняки» свежее своего оппонента, потому что начали вторую половину сезона в конце февраля, а не в конце января.

В-четвертых – оранжево-черные подходят к матчу в Познани в хорошем психологическом состоянии, потому что имеют три подряд победы в УПЛ, пусть и дались они, особенно две последние [1:0 против Александрии, 1:0 с ровенским Вересом, а в 17-м туре УПЛ был погром львовских Карпат. Зато Лех два последних поединка проиграл [1:2 Видзеву в 24-м туре Экстраклясы, 0:1 Гурнику в 1/4 финала Кубка Польши].

И напоследок, в-пятых – сама игра, а не только результаты футболистов Шахтера весной, вселяет надежду и добавляет оптимизма, что команда добьется успеха. Видно, что на зимнем учебно-тренировочных сборах была проведена хорошая работа.

Считаю, нам не стоит ожидать глобальной ротации и смены пяти-шести игроков в стартовом составе, как это иногда делал Туран в матчах группового этапа ЛК. Тогда тренер мог позволить себе такие эксперименты, потому что уровень соперников, например, мальтийской команды [Хамрун Спартанс], это делать позволял. Сейчас Туран рисковать и экспериментировать не будет, потому что слишком высокая цена, уже наступила стадия плей-офф, где все решается на короткой дистанции в два матча.

Очень радует, что наконец прорвало Траоре, которого замучили травмы за последние пару сезонов – четыре гола в трех матчах – и, по-моему, логично, чтобы именно он начал матч против Леха со старта, а не Кауан Элиас. У Шахтера мало высоких и фактурных игроков, таких как Лассина, разве что центральные защитники, остальные же, бразильцы не очень. Поэтому именно буркиниец может растолкать, если это будет нужно, крепких защитников Леха в штрафной во время угловых и штрафных.

Не думаю, что мы станем свидетелями очень результативного матча, но голы все же прогнозирую, «сухой» игры не будет. Важно еще в каком состоянии будет газон в Познани, потому что Польша в этом плане, подготовке полей после зимы, недалеко от Украины отошла, могут быть проблемы с качеством «поляны».

Что касается прогноза… Ох не люблю я это делать, потому что почти никогда не угадываю. Но… Думаю, что Шахтер победит со счетом 2:1 или 3:1. Второй вариант вообще был бы замечательным», – сказал Воробей.

Матч Лех – Шахтер состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

Лига конференций Шахтер Донецк Лех Познань Андрей Воробей Лех - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
