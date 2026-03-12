Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это было важно». Фонсека заговорил о Яремчуке перед матчем Лиги Европы
Лига Европы
12 марта 2026, 07:52
«Это было важно». Фонсека заговорил о Яремчуке перед матчем Лиги Европы

Паулу рассказал о восстановлении ключевых игроков

12 марта 2026, 07:52
«Это было важно». Фонсека заговорил о Яремчуке перед матчем Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер Лиона Паулу Фонсека заговорил об украинском форварде Романе Яремчуке накануне матча против Сельты в плей-офф Лиги Европы.

«Восстановление? Да, я думаю, это было важно для игроков. Я всегда предпочитаю, чтобы мои лучшие игроки были в строю, но это было невозможно для Коко, Эндрика и Романа.

Теперь я думаю, что они готовы и готовы к завтрашнему дню. Было важно обеспечить их восстановление», – лаконично сказал Фонсека перед матчем против Сельты.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за Лион пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Матч Сельта – Лион запланирован на сегодня, 12 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Форвард Сельты рассказал, почему начал красить ногти
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Фонсека рассказал, почему вынужден ограничивать игровое время Яремчука
Роман Яремчук Паулу Фонсека Лига Европы Сельта Лион
Олег Вахоцкий Источник: ФК Лион
