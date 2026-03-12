«Это было важно». Фонсека заговорил о Яремчуке перед матчем Лиги Европы

Главный тренер Лиона Паулу Фонсека заговорил об украинском форварде Романе Яремчуке накануне матча против Сельты в плей-офф Лиги Европы.

«Восстановление? Да, я думаю, это было важно для игроков. Я всегда предпочитаю, чтобы мои лучшие игроки были в строю, но это было невозможно для Коко, Эндрика и Романа.

Теперь я думаю, что они готовы и готовы к завтрашнему дню. Было важно обеспечить их восстановление», – лаконично сказал Фонсека перед матчем против Сельты.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за Лион пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Матч Сельта – Лион запланирован на сегодня, 12 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.