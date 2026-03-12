ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Карпат получил вызов в национальную сборную

Капитан львовских Карпат Владислав Бабогло получил вызов в расположение национальной сборной Молдовы. Об этом пишет пресс-служба «львов».

«Поздравляем Владислава с вызовом и желаем успешных выступлений в составе национальной сборной», – лаконично говорится в сообщении.

В рамках сбора команда проведет два контрольных матча: 26 марта национальная команда Молдовы встретится с Литвой, а 30 – сыграет против Кипра.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.