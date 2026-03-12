Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Карпат получил вызов в национальную сборную
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 07:39 |
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Карпат получил вызов в национальную сборную

Владислав Бабогло поедет играть за сборную Молдовы

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бабогло

Капитан львовских Карпат Владислав Бабогло получил вызов в расположение национальной сборной Молдовы. Об этом пишет пресс-служба «львов».

«Поздравляем Владислава с вызовом и желаем успешных выступлений в составе национальной сборной», – лаконично говорится в сообщении.

В рамках сбора команда проведет два контрольных матча: 26 марта национальная команда Молдовы встретится с Литвой, а 30 – сыграет против Кипра.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.

Карпаты Львов сборная Молдовы по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
